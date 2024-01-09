В декабре состоялось открытие участка Москва — Казань М-12. Как сообщил журналистам глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, затраты составили менее 900 млрд рублей. Сейчас программа развития М-12 рассчитана до 2030 г. и предполагает выделение еще 600 млрд рублей из федерального бюджета. Это самый известный дорожный проект России — расширение БАМа и Транссиба.

Скоростная автомагистраль М-12 "Восток" — строительный мегапроект, который не только связывает российские города от Москвы до Тюмени, но и меняет лицо страны. Этот проект, сопоставимый по масштабу с Байкало-Амурской магистралью и Транссибирской железной дорогой, не оставляет равнодушными никого. Изначально, идея М-12 "Восток" родилась как железнодорожный маршрут, но позднее была превращена в дорогу, что сразу снизило стоимость проекта. Не смотря на это, амбициозность строительства осталась неизменной. Эта скоростная автомагистраль простирается по всей России, от края до края, и связывает такие города, как Чита, Хабаровск, Якутск, Магадан и другие.

Строительство М-12 стартовало в 2021 году и сразу привлекло внимание десятков тысяч специалистов и тысяч единиц техники. Несмотря на усиление санкционного давления, работа на мегастройке продолжается полным ходом. Более 30 тысяч человек и 9 тысяч единиц техники уже задействованы в проекте.

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Строительство М-12 "Восток" идет по плану. В декабре 2023 года был открыт участок Москва — Казань, протяженностью в 811 км. Затраты на этот этап составили менее 900 млрд рублей. Что только начало, ведь программа развития М-12 рассчитана до 2030 года, и федеральный бюджет выделит еще 600 млрд рублей на продолжение строительства.

В ноябре 2023 года М-12 была продлена от Екатеринбурга до Тюмени. Мегастройка идет полным ходом, и российские дорожники быстро прокладывают участки этой колоссальной дороги. В 2024 году М-12 дотянется до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени. М-12 "Восток" не только связывает города, но и включает в себя 323 искусственных сооружения: эстакады, путепроводы, мосты и т.д. Безусловно, самым впечатляющим из них является мост через Волгу в Татарстане, протяженностью 3,36 км. Это грандиозное сооружение весом 45 тысяч тонн было построено "впрок" и сдано раньше срока благодаря одновременной работе на обоих берегах. Мост имеет 4 полосы движения и значительно снизит нагрузку на существующий транспортный переход через Волгу.

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Проект М-12 "Восток" — это становиться символ современной России, гордость нации. Этот грандиозный дорожный проект объединяет города и регионы, уменьшает расстояния между ними и реализует потенциал страны. Ни в России, ни во всем мире нет аналогичного по масштабам и параметрам проекта. Российские дорожники доказывают, что они способны быстро и качественно реализовывать такие сложные задачи. M-12 "Восток" значительно улучшит транспортную доступность страны и откроет новые возможности для развития экономики и культуры.