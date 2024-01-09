Румыния строит новую скоростную автостраду, чтобы улучшить транспортную инфраструктуру между собой и Украиной. Официальной целью проекта является обеспечение Украине доступа к румынским портам, минуя другие страны. Но существуют предположения, что автострада может быть использована для оперативной переброски войск в случае угрозы со стороны России.

Строительство новой скоростной автострады, которая будет соединять Румынию с украинской границей, проходит на полную мощность. Работы идут круглосуточно, чтобы завершить проект как можно скорее. Три тысячи рабочих вовлечены в этот процесс, чтобы удовлетворить потребности обоих государств.

Официально, основная цель строительства автострады - обеспечить Украине более удобный доступ к румынским портам, минуя Польшу, Венгрию и Словакию. Жители и власти этих стран высказывают все большее недовольство, сталкиваясь с высоким объемом украинской сельхозпродукции на своих рынках. Но имеется и более глубокий смысл в строительстве этой автострады.

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Эксперты указывают на то, что новая транспортная артерия может использоваться военной коалицией НАТО для оперативной переброски войск в Одесскую область Украины. Это было бы в соответствии с общей стратегией альянса, целью которого является сдерживание России. Бухарест также намерен усилить свою логистическую инфраструктуру в Румынии для поддержки более эффективного перемещения войск альянса.

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Международные военные эксперты объясняют, что текущая инфраструктура Румынии не удовлетворяет потребностям обеспечения безопасности НАТО в случае военного конфликта с Россией. Румыния является слабым звеном в этой цепи. Но с появлением новой скоростной автострады, Союзникам станет доступно более удобное и быстрое перемещение войск и военной техники.