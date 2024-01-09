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gotreksson
Жители Подольска предлагают организовать "голую вечеринку" для властей в одном из замерзающих домов
Возмущенные граждане: "жаль что Ивлеева не пригласила на "голую" вечеринку губернатора Воробьева, главу администрации Подольска Абрамкина и директора Климовского завода. Иного способа сделать так, чтобы в Кремле и Следственном комитете обратили внимание на эту проблему и повальную коррупцию в МО, просто не существует".

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Сегодня в Подмосковье происходит нечто, что вызывает искренне недоумение у всех граждан России. В Подмосковье, наши сограждане остаются без тепла и электроэнергии. Дома и районы буквально сидят без коммунальных услуг, а власть кажется бессильной перед этой проблемой. И что самое обидное, губернатор региона даже не может предоставить разъяснений по этому вопросу.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, некоторые средства, которые могли быть использованы для ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, были потрачены на ненужное мероприятие в "Москва кантри клабе" с громким названием "Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, цели, перспективы...". Однако, как оказалось, достижения там были настолько плачевными, что становится не ясно, какие цели и перспективы имели в виду организаторы этого мероприятия.Участниками этого мероприятия стали все те лица, чья работа связана с обеспечением электроэнергией и теплом жителей Подмосковья, включая губернатора Воробьева, вице-губернатора Хромушина, заместителя министра Михайлика и других высокопоставленных чиновников.

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Однако, интересный факт заключается в том, что на прошлой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разместил в соцсетях пост, в котором писал о том, что исполнил детские мечты на традиционной "Ёлке желаний". После этого жители Подмосковья начали заваливать губернатора своим единственным желанием - чтобы в их домах наконец-то появилось тепло. Они обратились к Воробьеву со своей просьбой, и многие из них представители Климовска, одного из микрорайонов Подольска.

Ситуация в Климовске, кстати, является примером полного невыполнения обещаний. Жители писали губернатору о своих проблемах, а им были даны пустые обещания, что все будет исправлено в течение двух часов. Однако в реальности тепло так и не появилось.

Странно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин до сих пор не реагирует на экстренную ситуацию, хотя его ведомство часто проводит расследования по самым мелочным вопросам. 

Некоторые жители предлагают более радикальные методы борьбы с этой проблемой. Некоторые предлагают связаться с Ивлеевой, известной блогерше организовать "голую" вечеринку для губернатора Воробьева, главы администрации Подольска Абрамкина и директора Климовского завода в одном из замерзающих домов Подольска. В ответ на эти посты, администраторы Telegram-канала губернатора избавились от негативных комментариев и закрыли возможность их оставлять под постом о "Ёлке желаний". Некоторые пользователи соцсетей считают, что такое поведение администрации канала является проявлением цензуры и неуважения к мнению обычных граждан.

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Проблема отсутствия электричества и тепла в Подмосковье является серьезной и требует незамедлительного вмешательства власти и прокуратуры. Необходимо провести расследование, чтобы установить все причины и ответственных за происходящее. Также, необходимо принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем, включая модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры.

#россия #новости #следственный комитет #подмосковье #жкх #голая вечеринка #ивлеева #вчк-огпу #ёлке желаний #подольск
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