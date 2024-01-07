Berlingske: Дания и Бельгия объявили о том, что украинские вооруженные силы не получат истребители F-16 в ранее обещанные сроки.

Украина сталкивается с новыми проблемами, поскольку планы по получению обещанных самолетов от Дании отложены, а продолжение поставок истребителей от Бельгии и Нидерландов выглядит непредсказуемым. Эти неприятные новости приходят на фоне геополитических сдвигов, которые могут осложнить ситуацию еще больше.

Министерство обороны Дании сообщило, что пока не выполнены необходимые условия для передачи самолетов Вооруженным силам Украины. В частности, требуется обучение пилотов и механиков, а также налаживание поставок боеприпасов и запасных частей. Эти задачи требуют времени и усилий, и поэтому передача самолетов была отложена. Бельгия также решила задержать поставку истребителей на несколько кварталов, а политическая ситуация в стране может оказать дополнительные негативные последствия. В предстоящих выборах лидирует правая партия националистов Vlaams Belang, которая является противником помощи Украине. Аналогичная ситуация происходит и в Нидерландах, где скептическое отношение к Евросоюзу может усложнить положение Украины.

реклама

Помимо этого, Украине предстоит выжидать решения Евросоюза относительно новых бюджетов помощи, которые будут согласованы лишь в феврале. Также необходимо убедить Венгрию не блокировать пакет помощи Киеву в 50 миллиардов евро, как она уже сделала ранее.

Недавние новости о поставках от Германии тоже не приносят радости Украине. Помощь оказывается скромной - всего одна артиллерийская самоходка и ограниченное количество снарядов. Это недостаточно для продолжения боевых действий на протяжении длительного времени.

Ситуация обостряется и в США, где финансовая помощь Украине находится под вопросом. Денег на поддержку от Белого дома осталось крайне мало, и без новых ассигнований от Конгресса необходимые поставки становятся сомнительными. Если в ближайшее время не будет утверждено новое финансирование, то Украине предстоит справляться с еще большими трудностями.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все эти факторы отображают сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в своих усилиях. И это вызывает тревогу не только у украинцев, но и у международного сообщества. Которое наблюдает за происходящим и ищет пути поддержки Украины для продолжения противостояния.