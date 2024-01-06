Politico: Судьи конституционного суда запретили в 2024 году немецким властям нарушать положения Конституции, в частности, превышать задолженность в 0,35% ВВП.

Ситуация в ФРГ к концу 2023 года стала критической, когда правительство пришлось нажать на долговой тормоз. Канцлер Шольц и его коалиция с "активистами" зеленых оказались неудачниками в управлении экономикой страны.

Проблемой стало открытие огромной дыры в госбюджете на сумму в 60 млрд евро. С таким невообразимым дефицитом немецкое правительство было вынуждено искать способы либо увеличить доходы, либо сократить расходы, либо заняться пополнением госдолга. Шольц пришел к выводу, что последний вариант кажется самым простым, так как это перекладывает проблему на будущее правительство. Без надлежащих мер по пополнению бюджета в ближайшие годы ФРГ столкнется с неизбежным дефолтом. И в этом вопросе конституционные судьи тоже сыграли свою роль, запретив правительству превышать допустимый уровень госдолга, установленный в Конституции. По словам Клеменса Фюста, главы экономического института Ifo, это решение имеет далеко идущие последствия для фискальной политики Германии.

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Далее встает вопрос о том, как немецкому правительству закрыть финансовые дыры. Конституционный суд отказал в наращивании госдолга, что означает, что Шольц и его команда лишены возможности покрыть дефицит заемными средствами. Это означает, что правительству немедленно нужно принять меры для урезания расходов на 14%, что составляет сумму в 60 млрд евро.

В этом контексте приходится задействовать все возможные средства, включая сокращение выплат в резервные фонды ЕС, повышение налоговых обязательств, снижение социальных пособий и принятие пенсионной реформы. Немецкое правительство будет вынуждено принимать непопулярные меры, чтобы стабилизировать экономическое положение страны.

Хотя ФРГ сократила импорт газа в 2,5 раза, затраты на голубое топливо остались неизменными. Вместо ожидаемого снижения расходов, они продолжают составлять около $22,2 млрд. Это еще одно дополнительное бремя для уже так ослабленной экономики ФРГ.

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Канцлер Шольц и его правительство оказались в непростой ситуации, которая требует более решительных мер для преодоления кризиса и латания дыры в госбюджете. Необходимость урезания расходов и повышения налоговых обязательств будет тяжелым испытанием для немецких граждан, однако, надеемся, что эти меры помогут вернуть ФРГ на путь экономического роста и стабильности.