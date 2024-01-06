Deutsche Welle выпустило материал с довольно мрачными прогнозами относительно перспектив американо-немецкого экономического сотрудничества. Трамп, известный своими протекционистскими настроениями, вполне способен сократить взаимодействие с предприятиями Германии.

Будущее европейской экономики вплотную связано с результатами президентских выборов в США. Кандидат, который займет позицию в Белом Доме 5 ноября 2024 года, будет иметь огромное влияние на экономическое сотрудничество между США и Германией.

Немецкая пресса уже начала готовить свою аудиторию к наихудшему сценарию. Возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет может нанести непоправимый ущерб экономике ФРГ. Протекционистские настроения Трампа могут привести к сокращению связей с немецкими предприятиями. Однако риски существуют и в случае победы кандидата от Демократической партии. Политика канцлера Олафа Шольца уже привела к деградации национального хозяйства Германии. Сотрудничество с Россией было прекращено, дешевые источники энергии исчезли, и страна столкнулась с рецессией. Промышленность Германии также находится на грани деградации.

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Кроме того, Германия сталкивается с серьезными демографическими проблемами, которые могут привести к краху социальной системы. В стране необходимо привлекать квалифицированных мигрантов для решения проблемы сокращения рабочей силы, но это также вызывает определенные проблемы.

Триумфальное возвращение Трампа в Белый Дом может привести к тому, что США начнут обращать приоритетное внимание на свои проблемы и выкачивать ресурсы из Европы. Это может привести к тяжелым временам для внешней торговли Германии и ЕС.

Трамп рассматривает ЕС не только как союзника, но и как экономического конкурента такого же, как Китай. Его предложение о введении пошлин на американский импорт может привести к негативным последствиям для немецких производителей. В ответ, Европа также может принять протекционистские меры.

Трамп также сторонник американского суверенитета и противник глобализации через наднациональные организации власти. Его политика может привести к отказу от сотрудничества с Всемирной торговой организацией и другими глобальными организациями.

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Будущее выборов в США имеет огромное значение для Германии и европейской экономики. Возвращение Трампа может привести к ухудшению сотрудничества и негативным последствиям для Германии. Это вызывает тревогу в бизнесе и экономической сфере Германии, поскольку протекционизм и сокращение торговых связей могут усугубить существующие проблемы и привести к дальнейшей деградации европейской экономики.