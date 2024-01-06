Императорский воспитательный дом, который простоял на своем месте целых 110 лет, переместили на расстояние около 50 метров. Выполнение этой сложной операции потребовало большой подготовительной работы со стороны специалистов. Во время подготовки проведены сложные инженерные расчеты, фасад здания был укреплен, а в подвале были установлены железобетонные плиты.

В конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге произошло нечто удивительное - историческое двухэтажное здание было перемещено с места, где оно находилось уже 110 лет. Эта уникальная инженерная операция была проведена на набережной Черной речки в Приморском районе Северной столицы. Застройщик City Solutions, планирующий построить здесь жилой комплекс бизнес-класса к 2026 году, и он сообщил об этом событии.

Перемещение корпуса бывшего Императорского воспитательного дома было произведено на расстояние примерно в 50 метров. Подготовительная работа к операции была огромной. Отечественные специалисты провели сложные инженерные расчеты, укрепили фасад здания и установили две железобетонные плиты в подвале. Одна из плит была установлена на грунт как трамплин, на который было прикреплено около полусотни домкратов, а другая плита служила опорой для дома, связанной с внешней обвязкой строения через специальные балки. Эта плита выдержала весь вес здания - целых 3,2 тысячи тонн. После объект вместе с плитой был установлен на роликовую систему.

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Перемещение здания происходило медленно и методично. Сначала его переместили на 7 метров на запад, а затем на 45 метров в направлении к Большой Неве. Скорость перемещения составляла примерно 4 сантиметра в минуту. В целом операция завершилась успешно, но потребовала затрат в размере 100 миллионов рублей. Задача теперь - реконструировать и обновить эту важную предреволюционную постройку, чтобы она стала жемчужиной нового микрорайона. Этот проект был встречен градозащитниками с восторгом, так как его использование может спасти множество старых исторических зданий, которые находятся под угрозой сноса из-за новых строительных проектов. Для Санкт-Петербурга это событие является поистине историческим, поскольку подобные перемещения зданий здесь никогда ранее не осуществлялись.

Несмотря на это, в России уже неоднократно использовали аналогичную технологию. Но в основном такие операции производились в Москве. Самым известным примером является перемещение Саввинского подворья весом 23 тысячи тонн на 50 метров, которое было осуществлено советскими инженерами в 1930-х годах. Удивительно, что операция заняла только три дня, и во время перемещения все коммуникации продолжали работать, а люди продолжали жить в этом доме.

В России также проводились другие подобные операции. В 2020 году на 120 метров была перемещена водонапорная башня, построенная в XIX веке, в рамках проекта ГК "ПИК". В прошлом году специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) также переместили двухэтажный дом весом 400 тонн на столичной станции Кутузовской МЦД-4.

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Эти примеры перемещения зданий являются лишь началом новых возможностей для сохранения и восстановления исторических сооружений. Они также дают надежду, что в будущем будут найдены и другие способы сохранить и восстановить старые дома, которые есть в каждом городе. Эти знаковые операции - первый шаг в этом направлении.