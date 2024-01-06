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В конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге произошло нечто удивительное - историческое двухэтажное здание было перемещено с места, где оно находилось уже 110 лет. Эта уникальная инженерная операция была проведена на набережной Черной речки в Приморском районе Северной столицы. Застройщик City Solutions, планирующий построить здесь жилой комплекс бизнес-класса к 2026 году, и он сообщил об этом событии.
Перемещение корпуса бывшего Императорского воспитательного дома было произведено на расстояние примерно в 50 метров. Подготовительная работа к операции была огромной. Отечественные специалисты провели сложные инженерные расчеты, укрепили фасад здания и установили две железобетонные плиты в подвале.Одна из плит была установлена на грунт как трамплин, на который было прикреплено около полусотни домкратов, а другая плита служила опорой для дома, связанной с внешней обвязкой строения через специальные балки. Эта плита выдержала весь вес здания - целых 3,2 тысячи тонн. После объект вместе с плитой был установлен на роликовую систему.
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Перемещение здания происходило медленно и методично. Сначала его переместили на 7 метров на запад, а затем на 45 метров в направлении к Большой Неве. Скорость перемещения составляла примерно 4 сантиметра в минуту. В целом операция завершилась успешно, но потребовала затрат в размере 100 миллионов рублей. Задача теперь - реконструировать и обновить эту важную предреволюционную постройку, чтобы она стала жемчужиной нового микрорайона.Этот проект был встречен градозащитниками с восторгом, так как его использование может спасти множество старых исторических зданий, которые находятся под угрозой сноса из-за новых строительных проектов. Для Санкт-Петербурга это событие является поистине историческим, поскольку подобные перемещения зданий здесь никогда ранее не осуществлялись.
Несмотря на это, в России уже неоднократно использовали аналогичную технологию. Но в основном такие операции производились в Москве. Самым известным примером является перемещение Саввинского подворья весом 23 тысячи тонн на 50 метров, которое было осуществлено советскими инженерами в 1930-х годах. Удивительно, что операция заняла только три дня, и во время перемещения все коммуникации продолжали работать, а люди продолжали жить в этом доме.
В России также проводились другие подобные операции. В 2020 году на 120 метров была перемещена водонапорная башня, построенная в XIX веке, в рамках проекта ГК "ПИК". В прошлом году специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) также переместили двухэтажный дом весом 400 тонн на столичной станции Кутузовской МЦД-4.
Эти примеры перемещения зданий являются лишь началом новых возможностей для сохранения и восстановления исторических сооружений. Они также дают надежду, что в будущем будут найдены и другие способы сохранить и восстановить старые дома, которые есть в каждом городе. Эти знаковые операции - первый шаг в этом направлении.