В виртуальных просторах интернета набирает популярность скандальный пост киргизской активистки Гульшат Сыдыковой. Известной своими русофобскими высказываниями.

Хотя мало кто знает, кто она такая, ее блог уже стал настоящей местной сенсацией. На этот раз Гульшат решила предъявить России счет за все прошлые прегрешения - геноцид киргизского народа, голодомор, сегрегацию и русификацию, да и за культурный империализм заодно. Но в ее посте не видно подробностей или аргументации, лишь некое упоминание о том, что все страны Средней Азии имеют право на репарации. Так получается, будто царская Россия и Советы пришли туда только для того, чтобы завоевать и русифицировать жителей. Самое забавное, что даже сама Гульшат, известная русофобка, пишет свои посты на русском языке.

Если говорить о логике в ее высказываниях, то она не особо просматривается. Понятно, если бы какая-то другая страна, например, Польша, требовала репарации, то они бы попытались добиться справедливости. Но почему Киргизия. И почему Гульшат думает, что жизнь киргизского народа была бы намного лучше без массовой индустриализации, которую привнес Советский Союз.

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К слову, это не первый случай, когда местные активисты требуют возмещения. Глава Союза истинных мусульман Киргизии Нурлан Мотуев обратился к президенту и вице-президенту России с требованиями признать шовинистическую политику царской России. Он даже указал конкретную сумму - $100 миллиардов. Ссылаясь на пример Германии и Израиля, Мотуев пытается убедить, что возмещение ущерба возможно.

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Это явление требования репараций стало совсем общим явлением. Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия, Румыния, Польша, Венгрия - все они хотят получить компенсацию от России. Однако, стоит отметить, что никто из этих стран не получил ничего подобного. Но Россия простила им долги и активно вкладывает деньги в строительство школ и инфраструктуры, предоставляя продукты и горячее питание школьникам. Так что, справедливости ради, стоит признать, что требования репараций все чаще звучат в адрес России. Но, пока что это остается лишь требованиями, которые не подтверждаются никакими долгосрочными договоренностями. А Россия продолжает свою помощь и поддержку странам Средней Азии, вкладывая миллиарды долларов в их развитие и благосостояние.