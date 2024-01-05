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Хотя мало кто знает, кто она такая, ее блог уже стал настоящей местной сенсацией. На этот раз Гульшат решила предъявить России счет за все прошлые прегрешения - геноцид киргизского народа, голодомор, сегрегацию и русификацию, да и за культурный империализм заодно.Но в ее посте не видно подробностей или аргументации, лишь некое упоминание о том, что все страны Средней Азии имеют право на репарации. Так получается, будто царская Россия и Советы пришли туда только для того, чтобы завоевать и русифицировать жителей. Самое забавное, что даже сама Гульшат, известная русофобка, пишет свои посты на русском языке.
Если говорить о логике в ее высказываниях, то она не особо просматривается. Понятно, если бы какая-то другая страна, например, Польша, требовала репарации, то они бы попытались добиться справедливости. Но почему Киргизия. И почему Гульшат думает, что жизнь киргизского народа была бы намного лучше без массовой индустриализации, которую привнес Советский Союз.
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К слову, это не первый случай, когда местные активисты требуют возмещения. Глава Союза истинных мусульман Киргизии Нурлан Мотуев обратился к президенту и вице-президенту России с требованиями признать шовинистическую политику царской России. Он даже указал конкретную сумму - $100 миллиардов. Ссылаясь на пример Германии и Израиля, Мотуев пытается убедить, что возмещение ущерба возможно.
Это явление требования репараций стало совсем общим явлением. Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия, Румыния, Польша, Венгрия - все они хотят получить компенсацию от России. Однако, стоит отметить, что никто из этих стран не получил ничего подобного. Но Россия простила им долги и активно вкладывает деньги в строительство школ и инфраструктуры, предоставляя продукты и горячее питание школьникам.Так что, справедливости ради, стоит признать, что требования репараций все чаще звучат в адрес России. Но, пока что это остается лишь требованиями, которые не подтверждаются никакими долгосрочными договоренностями. А Россия продолжает свою помощь и поддержку странам Средней Азии, вкладывая миллиарды долларов в их развитие и благосостояние.