China Daily: компания Shaanxi Yanchang Petroleum Group в сентябре запустит на северо-западе Китая самое масштабное в мире производство этанола из каменного угля.

В конце 2023 года в Китае в провинции Шэнси введен в эксплуатацию уникальный завод по производству этанола из низкосортного угля, ставший крупнейшим в мире. Проект был осуществлен китайской нефтегазовой компанией Shaanxi Yanchang Petroleum Group.

Этанол (С2Н5ОН) имеет широкое применение в различных отраслях, включая фармацевтическую, косметику, пищевую промышленность и химическое производство. Он также активно используется в производстве транспортного и биотоплива, а также в медицине в качестве антисептика и для изготовления лекарственных препаратов. Генри Форд в свое время предполагал, что этанол, полученный из возобновляемых биологических материалов, станет основным топливом для автомобилей. Но в начале прошлого века было принято решение отдать приоритет бензину, который оказался более доступным.

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В последние годы, в свете важности экологической тематики, спрос на этанол в качестве биотоплива продолжает расти. Этот вид топлива является наиболее экономически выгодной добавкой к бензину, что помогает снизить затраты производителей и потребителей. Например, в 2022 году страны Евросоюза увеличили закупки этанола из Латинской Америки в три раза, чтобы разбавить дорогостоящий бензин на фоне высоких цен на энергоресурсы.

В настоящее время лидерами в производстве этанола остаются США и Бразилия. Однако Китай стремительно набирает обороты и может обойти эти страны. В Китае планируется запустить несколько крупных заводов по производству этанола. Одним из таких стал упомянутый ранее завод в Шэнси, где в качестве сырья используется низкосортный уголь.

Этанол обычно получают из зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахарной мелассы и других отходов сахарного производства. Но сегодня во всем мире ищутся новые способы производства этанола, чтобы избавиться от использования сельскохозяйственных ресурсов. Например, в Канаде в позапрошлом году была запатентована технология получения этанола из твердых отходов.

Китайские ученые из Даляньского института химической физики (DICP) с 2010 года разрабатывали метод создания чистого этанола из низкосортного угля. В 2017 году был запущен первый в мире конвейер с применением данной технологии и производительностью 100 тысяч тонн этанола в год. Через пять лет был запущен комплекс мощностью 510 тысяч тонн в тестовом режиме. А в конце 2023 года он был введен в промышленную эксплуатацию.

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Строительство завода использовало исключительно отечественное оборудование, что особенно отмечается азиатскими СМИ. Ежегодно на предприятии будут производить 600 тысяч тонн чистого этанола. Стоит отметить, что для получения одной тонны этанола требуется три тонны зерна. Благодаря новой технологии Китай сможет значительно сократить затраты сельхозресурсов.