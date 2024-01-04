Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
China Daily: компания Shaanxi Yanchang Petroleum Group в сентябре запустит на северо-западе Китая самое масштабное в мире производство этанола из каменного угля.

реклама

В конце 2023 года в Китае в провинции Шэнси введен в эксплуатацию уникальный завод по производству этанола из низкосортного угля, ставший крупнейшим в мире. Проект был осуществлен китайской нефтегазовой компанией Shaanxi Yanchang Petroleum Group.

Этанол (С2Н5ОН) имеет широкое применение в различных отраслях, включая фармацевтическую, косметику, пищевую промышленность и химическое производство. Он также активно используется в производстве транспортного и биотоплива, а также в медицине в качестве антисептика и для изготовления лекарственных препаратов.Генри Форд в свое время предполагал, что этанол, полученный из возобновляемых биологических материалов, станет основным топливом для автомобилей. Но в начале прошлого века было принято решение отдать приоритет бензину, который оказался более доступным.

реклама

В последние годы, в свете важности экологической тематики, спрос на этанол в качестве биотоплива продолжает расти. Этот вид топлива является наиболее экономически выгодной добавкой к бензину, что помогает снизить затраты производителей и потребителей. Например, в 2022 году страны Евросоюза увеличили закупки этанола из Латинской Америки в три раза, чтобы разбавить дорогостоящий бензин на фоне высоких цен на энергоресурсы.

В настоящее время лидерами в производстве этанола остаются США и Бразилия. Однако Китай стремительно набирает обороты и может обойти эти страны. В Китае планируется запустить несколько крупных заводов по производству этанола. Одним из таких стал упомянутый ранее завод в Шэнси, где в качестве сырья используется низкосортный уголь.

Этанол обычно получают из зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахарной мелассы и других отходов сахарного производства. Но сегодня во всем мире ищутся новые способы производства этанола, чтобы избавиться от использования сельскохозяйственных ресурсов. Например, в Канаде в позапрошлом году была запатентована технология получения этанола из твердых отходов.

Китайские ученые из Даляньского института химической физики (DICP) с 2010 года разрабатывали метод создания чистого этанола из низкосортного угля. В 2017 году был запущен первый в мире конвейер с применением данной технологии и производительностью 100 тысяч тонн этанола в год. Через пять лет был запущен комплекс мощностью 510 тысяч тонн в тестовом режиме. А в конце 2023 года он был введен в промышленную эксплуатацию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Строительство завода использовало исключительно отечественное оборудование, что особенно отмечается азиатскими СМИ. Ежегодно на предприятии будут производить 600 тысяч тонн чистого этанола. Стоит отметить, что для получения одной тонны этанола требуется три тонны зерна. Благодаря новой технологии Китай сможет значительно сократить затраты сельхозресурсов.

#новости #китай #технологии #производство #экология #завод #уголь #энергоресурсы #биотопливо #этанол
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
13
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
2
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
2
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
32
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
5
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
12
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
+
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Apple Iphone 16 Pro станут шире, выше и тяжелее своих предшественников
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Адил Ахмедов
04:48
У меня Xiaomi 13 Ultra. 2 января уже прилетела HyperOS, обновился без проблем. Весила обнова чуть больше 5 гигов.
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
Олег Скачков
04:27
Такой прирост пользователей случился лишь благодаря atomic heart, больше там покупать нечего, да и сервис сырой, до сих пор отсутствует облачная синхронизация сейвов, переустанови я виднду, или поменя...
Итоги года от VK Play: почти сорок миллионов аккаунтов и более десяти тысяч игр
Борис Дайтер
04:20
Натрия, конечно завались, но вот появляется вопрос - куда девать освободившийся хлор в таких количествах, как надо для автотранспорта.
Представлен Yiwei: первый в мире серийный электрокар с безлитиевой батареей
Митюнин Сергей
04:19
Это что то грандиозное.Но природа не любит громадных городов, башен, кораблей.Они быстро гибнут.происходят катастрофы.катаклизмы, человеческие жертвы.Титаник, вавилонская башня.Природа мстит человеку ...
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
Бот_Пригожина_03081
04:18
Краткая история ни в чём не виноватых укроиньцев:
Военный ВСУ: "не нужно смотреть украинский телемарофон, где рассказывается о ВС РФ c "ржавым АК"
Борис Дайтер
04:08
Интересно, а куда идут отходы, там же муева туча всякой гадости должна получиться - в чем смысл?
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
Dema Way
04:03
Здесь речь о самой музыке, а не о вокале. Песня популярна по всему миру, в каждой стране, несмотря на то, как её исполняли. С 2014 по 2017-18 дети перепевали её миллион раз, снимали клипы, были создан...
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
Эльда Бамбышев
04:01
Единственный вариант в котором Интел будет впереди не на уровень погрешности- это когда игра заточена под однопоток и ей важна высокая частота. КС го например. Лучше бы её запостил. А на твоих скринах...
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
RG
03:52
А тебя сколько заводов будет построено? Лично ты сколько построил, не товарищ?
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Олег Тимофеев
03:49
Вроде как Индия но мы все понимаем что это их европейские друзья которые решили чтобы Индия вложила свои средства вроде как в свое развитие а по сути? Вот таким не хитрым способом держут Индию к себе ...
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем