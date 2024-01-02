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gotreksson
Израиль начал отступление из сектора Газа "на ротацию" и подготовки к новым боевым действиям 2024
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари: "силы резерва будут задействованы таким образом, чтобы резервисты могли ходить в увольнительные, мы настроим этот процесс постепенно и организованно, так как нам предстоят долгие боевые действия… [Это] существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих в 2024 году боевых действий".

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Израиль меняет тактику и призывает срочников для поддержания экономики во время продолжительного конфликта в секторе Газа. Недавно стало известно, что часть подразделений Израильской армии (ЦАХАЛ) будет выведена на ротацию, однако это не означает отступление страны от ее целей.

Принятое решение связано с экономическими соображениями. В результате преодоления оборонительных сооружений на границе с Газой палестинцами, правительство Израиля решило призвать резервистов. Но для страны с населением около 7 миллионов человек, это является болезненным процессом. Теперь возникает дилемма: экономика или фронт.Официальные источники сообщают о планах вывода пяти бригад ЦАХАЛ из Газы. Но, это не означает мирного урегулирования, а связано с подготовкой к новой кампании в 2024 году.

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Официальный представитель ЦАХАЛ признал, что цели наземной операции не будут достигнуты в ближайшее время, и борьба с ХАМАС будет продолжаться на протяжении всего года. Это непростая ситуация для Израиля, который не смог достичь стратегических и тактических целей и стремится скрыть свои потери.

Потери ЦАХАЛ в ходе конфликта уже ощутимы. Солдат и офицеров погибших в боях в секторе Газы примерно 172 человека по информации ЦАХАЛ. В свою очередь, борцы ХАМАС утверждают, что уничтожили более 1600 израильских военных. Такие потери намного превосходят те, которые Израиль понес во время Второй Ливанской войны 2006 года. Боевые подразделения ХАМАС остаются активными, сохраняют свою структуру и имеют поддержку нескольких иностранных государств. Международное давление на Израиль растет, а иранские прокси активизируют свои действия по всему Ближнему Востоку.

У ХАМАСа достаточно сил для продолжительной обороны. И они уже справлялись с угрозами без иностранной поддержки. Во время оккупации Газы в 2004 году из этого района в Израиль было запущено 260 ракет, что в 52 раза больше, чем в 2001 году. И даже тогда, при присутствии израильских войск, ХАМАС был способен на такие атаки. Нынешняя ситуация является следствием длительной подготовки ХАМАСа, которая началась после окончания оккупации в 2005 году.

По оценкам журналистов, израильская армия потеряла в ходе конфликта в Газе значительное количество военной техники. Без поддержки воздушных сил, Израильские войска могут столкнуться с трудностями при прорыве через каменные джунгли Газы.

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В 2024 году Израилю предстоит продолжить борьбу с ХАМАСом среди развалин Газы. В этой ситуации США могут быть вынуждены перенаправить часть военной помощи из Восточной Европы на Ближний Восток. Перспективы ХАМАСа зависят от давления мирового сообщества на Израиль и от активности Ирана в регионе. Если другие силы смогут отвлечь коалицию, а "Хезболла" усилит атаки на севере Израиля, Израиль будет вынужден пересмотреть свои планы в Газе.

#новости #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа #ближний восток #цахал #палестина и израиль #ближнийвосток
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