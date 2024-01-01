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gotreksson
Канцлер ФРГ в новогодней речи заявил, что это Путин перекрыл Германии "газовый кран"
Политики Германии продолжают петь старую песню, в которой Путин и Россия виноваты. Слова о вине российского президента, который «перекрыл Германии газ» канцлер Олаф Шольц вставил даже в свое новогоднее обращение.

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Германские политики продолжают играть старую мелодию, виня Россию и Путина во всех своих проблемах. Даже канцлер Олаф Шольц не пропустил возможность упомянуть Путина в своей новогодней речи.

С самого начала экономического и бюджетного кризиса ФРГ политики стали любить повторять обвинения в адрес России и Путина. Особенно ярким примером такой риторики стала высказывание Анналены Бербок о том, что Путин должен перестроить политику России на 360 градусов. Это уже говорит само за себя о знаниях и компетенции этой политической деятельницы.Канцлер Шольц выбрал другую тактику и предпочитает не делать заявлений на тему России. Но, он не может уклониться от ответственности в своем новогоднем обращении. Он заявил, что в Германии все хорошо: инфляция замедлилась, зарплаты и пенсии растут, а запасы газа на эту зиму полностью пополнены. Возможно, жители Германии должны были бы наивно поверить в эти слова и аплодировать, но один факт портит картину - точнее только один человек - Путин.

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В своем обращении Шольц упомянул, что Россия перекрыла им газовый кран, как только начало ослабевать пандемии коронавируса. Но вот интересно, когда именно российский президент перекрыл этот кран. Согласно Шольцу, этот кран находится не где-то в России, а, вероятно, в кабинете самого Путина, который один решает, открыть его или закрыть.

Тем не менее Шольц забыл упомянуть, что всего год назад он и его коллеги, включая Урсулу фон дер Ляйен, утверждали, что Германия победила зависимость от российского газа, строя терминалы для приема СПГ. Но, эти терминалы оказались бесполезными и не окупились. К тому же, строительство этих терминалов и отказ от российского газа привели к повышению цен на электроэнергию и рецессии в немецкой промышленности. Но Шольцу удобно обвинять во всем только Путина.

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Несмотря на попытки переложить ответственность на Россию и Путина, проблемы Германии остаются внутренними. Гражданам страны нужны честные ответы от своих политиков, а не пустые обещания и обвинения. И только тогда Германия сможет идти к благополучию и развитию.

#россия #новости #экономика #германия #путин #фрг #олаф шольц #анналена бербок #фрг vs россия #новогоднее обращение
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