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gotreksson
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
Vostok.Today: Япония без устали и весьма настойчиво просит Российскую Федерацию вернуть ей возможность рыбного промысла в районе южных Курил. Поводом для отказа японским промысловикам в возможности рыбачить у берегов российских Курильских островов стал шквал антироссийских санкций.

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Глава МИД Японии, Ёко Камикава, сообщила о намерении возобновить соглашение о промысле рыбы в районе Курильских островов с Россией. Это заявление вызвало огромное волнение в японской рыбопромышленности, которая оказалась на грани краха из-за потери доступа к этим водам.

Японские рыбаки и политики давно выражают свою озабоченность по поводу отсутствия соглашения с Россией. Правительству Японии требуются огромные компенсации для рыболовных предприятий, которые не могут больше ловить рыбу в этих водах. Хирокадзу Мацуно, генсек правительства Японии, назвал отказ России от переговоров о возобновлении рыбалки на южных Курилах «неприемлемым».Однако же Россия продолжает игнорировать японские просьбы и заявления. В январе этого года, наша страна отказалась от переговоров с Японией по данному вопросу. Соглашение, которое действовало с 1998 года, было подписано для укрепления дружественных связей между двумя странами. Представители МИД России отмечали, что Япония должна проявить уважение к России, чтобы продлить это соглашение.

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Ситуация для японской рыбопромышленности становится все более критической, что вызывает отчаяние у рыбаков. Многие рыболовные компании оказываются на грани банкротства, так как они уже не могут выловить нужное количество рыбы у своих берегов. Существует даже опасность потерять сотни рабочих мест и сократить экономический рост Японии.

Согласно последним отчетам, санкции и отказы России привели к серьезному спаду японской рыбопромышленности. Без соглашения с Россией, возможности для развития и роста открыты только перед российскими рыбаками, которые стали главными игроками в этом регионе. Хотя японские дипломаты продолжают искать способы добиться соглашения, им придется принять реальность и найти другие варианты развития своей отрасли.

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Япония также должна пересмотреть свою позицию в отношении Курильских островов. Россия не собирается уступать свои территории, а уж тем более заключать мирный договор, пока Япония продолжает свою агрессивную риторику и считает Курилы своими оккупированными территориями. Вместо того чтобы требовать рыбу от России, Япония должна найти пути сотрудничества и диалога для обеспечения взаимного благополучия обеих сторон.

#санкции #япония #санкции на россию #дипломатия #япония и россия #соглашение #курильские острова #рыбная ловля #курилы #рыболовство
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