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gotreksson
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
Речь идет о Багаевском гидроузле (Ростовская область), в составе которого построят судоходный шлюз, центральный пункт управления, водосбросную и земляную плотины, подходные каналы с причально-направляющими сооружениями, рыбоходно–нерестовый канал, рыбопропускной шлюз и ряд других объектов, включая сопутствующую инфраструктуру.

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На Юге России ведется реализация амбициозного проекта, который должен решить проблему судоходства на Нижнем Дону и существенно увеличить провозную способность водных путей. Багаевский гидроузел в Ростовской области станет ключевым элементом этого проекта. Работы начались еще во времена СССР, но строительство так и не состоялось.

И наконец, в 2018 году был запущен процесс строительства. Начались подготовительные работы, и теперь проект активно движется вперед. Первые суда ожидаются уже к навигации 2025 года. Главная цель проекта - достичь гарантированных габаритов пути на участке от Кочетовского гидроузла до города Аксая - глубины 4 метра и ширины 80 метров.

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Строительство Багаевского гидроузла проходит в два этапа. Первый этап был успешно завершен в 2020 году, и уже начался второй этап, который планируется завершить к концу 2023 года. К сожалению, проект не без контроверзий: его критикуют и ставят под сомнение его эффективность. Но, инициаторы проекта полны уверенности в его успехе.

Строительство гидроузла в Багаевске также имеет положительное влияние на другие сферы, такие как рыболовство, мелиорация, гидроэнергетикаи туризм. Увеличение провозной способности водных путей позволит развивать судоходство и перевозку грузов по Нижнему Дону. Это в свою очередь способствует развитию региона и увеличению его экономического потенциала.

Кроме того, появление нового гидроузла в Багаевске решит проблему гидроэнергетики в регионе. За счет использования силы течений реки Дон будет обеспечено производство чистой энергии, что снизит нагрузку на другие источники энергии.

Туризм также получит значительный импульс благодаря строительству гидроузла. Появление нового объекта привлечет туристов, которые будут интересоваться его архитектурой и возможностями для отдыха на прилегающих территориях. Это способствует развитию гостиничного бизнеса, ресторанов и других смежных отраслей.

Кроме того, гидроузел в Багаевске будет способствовать мелиорации земель. Регион будет иметь возможность использовать воду из реки Дон для орошения сельскохозяйственных угодий, что повысит урожайность и облегчит сельскохозяйственное производство.

Не все одобряют строительство Багаевского гидроузла. Критики проекта указывают на то, что он может негативно влиять на окружающую среду, особенно на рыбные ресурсы реки Дон. Они сомневаются в его экологической безопасности и считают, что проект необходимо дополнительно осмыслить и протестировать.

Но, инициаторы проекта уверены в его значимости и положительном влиянии на регион. Они обещают осуществить все необходимые меры для минимизации негативных последствий и контроля за экологической ситуацией.

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Багаевский гидроузел в Ростовской области является амбициозным проектом, который позволит решить проблему судоходства на Нижнем Дону и повысить провозную способность водных путей. Он также положительно скажется на мелиорации, гидроэнергетике и туризме. Несмотря на некоторые критические замечания, инициаторы проекта уверены в его успехе и готовы предпринять все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

#россия #новости #строительство #инфраструктура #ростов-на-дону #ростовская область #судоходство #дон
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