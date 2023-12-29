ТАСС: В ОЭЗ "Тольятти" открылась первая очередь завода компании "Транспорт будущего" по производству беспилотников. На первом этапе завод будет изготавливать беспилотные авиасистемы (БАС) для сельского хозяйства, мониторинга и доставки. В 2024 году компания планирует изготовить более 1,5 тыс. дронов для сельхозработ и других типов беспилотников.

В Самарской области стартовала первая фаза запуска завода, который станет главным производителем беспилотных авиасистем (БАС) для сельскохозяйственных нужд. Это направление получило огромную популярность в России, так как дроны могут выполнять широкий спектр задач, помогая сельскому хозяйству стать более эффективным и продуктивным.

Новый завод, обладающий инвестициями в размере 7 млрд рублей, позволит полностью удовлетворить растущий спрос на БАС. Кроме того, он поможет сократить долю импорта в этой сфере и обеспечить Россию собственными инновационными разработками. Важно отметить, что до сих пор Россия испытывала трудности в создании собственного программного обеспечения для дронов. Но новое решение Минцифры о создании центра компетенций поможет преодолеть эти трудности и внедрить собственные разработки на рынок. Функциональные возможности БАС включают фотосъемку, видеосъемку, 3D-моделирование, тепловизионную съемку, лазерное сканирование и опрыскивание. Это позволяет решать множество задач в сельском хозяйстве, таких как оценка качества посевов, обнаружение дефектов и проблем с агротехникой, а также сбор информации для охранных мер и других нужд. В связи с увеличивающимися год от года посевными площадями в России, использование БАС становится необходимостью.

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Компания "Транспорт будущего", входящая в ГК "ЭФКО", станет ведущим исполнителем национального проекта "Транспорт будущего". Она зарегистрирована в 2021 году и уже в этом году объявила о намерении построить завод по производству БАС в ОЭЗ "Тольятти". Долгожданное событие наступило почти одновременно с наступлением Нового года - первая фаза была успешно запущена.

Первоначальным этапом работы завода станет сборка внутренних БАС для нужд сельского хозяйства, доставки и мониторинга под названием "Гектор S-80". В следующем году планируется выпуск около 1,5 тысячи дронов различных моделей весом более 10 килограмм. Второй этап планируется запустить летом, а третий - к концу 2024 года. После этого завод будет производить 7 различных вариаций дронов и необходимые комплектующие.

Компания "Транспорт будущего" работает над созданием проекта "Дрон-сервис", который представляет собой мобильные комплексы для обслуживания БАС на земле. Система будет протестирована весной следующего года в Самарской области. Это позволит предоставить полный комплекс услуг, включая программное обеспечение и сервисное обслуживание, для максимальной эффективности использования дронов в сельском хозяйстве.

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Запуск первой очереди завода по производству БАС в Самарской области стал важным шагом в развитии сельского хозяйства и промышленности дронов в России. Эта инновационная технология позволит сельскому хозяйству стать более производительным, эффективным и конкурентоспособным. Кроме того, ее использование поможет улучшить контроль и мониторинг важных процессов, что в конечном итоге приведет к улучшению качества продукции и увеличению доходов в сельском хозяйстве. Все это говорит о том, что российское сельское хозяйство входит в новую эру технологий и инноваций, и новые возможности только начинают раскрываться.