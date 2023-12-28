Bloomberg: цены на газ в Европе выросли на 6% утром в среду после того, как удары США по иракским объектам и новые нападения боевиков-хуситов на суда в Красном море усилили опасения, что ситуация на Ближнем Востоке ухудшается. Нефть также подорожала

Обстановка на Ближнем Востоке все сильнее накаляется, и это начинает оказывать влияние на рынок природного газа в Евросоюзе. Военные удары США по объектам в Ираке, связанным с группировкой, поддерживаемой Ираном, вызвали опасения по поводу эскалации конфликта. Нападения боевиков-хуситов на суда в Красном море только усилили беспокойство по поводу возможных угроз для транзитных маршрутов энергоносителей. В результате, цены на газ в Европе подскочили на 6% и продолжают расти.

В ходе атаки по иракским объектам, американские военные нанесли удары по трём местам, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном. Это был ответ на предыдущую атаку, в результате которой трое американских военнослужащих были ранены. Несмотря на то, что перенаправление судов пока не привело к большому влиянию на поставки газа, рынок остается настороженным из-за потенциальных угроз для транзитных маршрутов энергоносителей. Некоторые грузы сжиженного природного газа уже изменили свой курс на более длинные маршруты, чтобы обойти Красное море. Это может привести к задержкам в поставках и ухудшению ситуации на рынке голубого топлива.

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Несмотря на это, цены на газ в Евросоюзе в последнее время не претерпели существенных изменений и продолжают торговаться в узком диапазоне. Это связано с высокими запасами топлива и низким спросом, что повышает уверенность в способности континента преодолеть этот зимний сезон без проблем. К тому же, ожидается, что погода в большей части Евросоюза будет мягкой в ближайшие недели, что снизит отбор газа для обогрева жилищ европейцев.

Но, эксперты предупреждают о возможных рисках в будущем. В заметке Timera Energy отмечается, что в 2024 году ожидаются несколько факторов рисков, включая геополитические напряжения и риск транспортировки по Красному морю. Это может повлиять на рынок газа и привести к росту цен и нестабильности.

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Ситуация на Ближнем Востоке вызывает опасения и влияет на рынок природного газа в Европе. Растущая эскалация конфликта и риск для транзитных маршрутов может привести к задержкам в поставках газа и увеличению цен. В настоящее время уверенность в способности Европы пережить отопительный сезон благодаря высоким запасам газа и низкому спросу остается высокой. Тем не менее будущие риски, связанные с геополитической напряженностью и транспортировкой по Красному морю, следует учитывать при прогнозировании долгосрочных перспектив рынка газа.