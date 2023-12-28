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gotreksson
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
Власти уже внесли поправки в программу для развития судостроения в стране. Для воплощения всех замыслов будут привлекаться деньги из государственного фонда. Сумма вложений составила 231 млрд. рублей.

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Власти России объявили о своих амбициозных планах модернизировать свой торговый флот. За последние 10 лет в стране было построено 100 судов, но и это внушительное число скоро может показаться небольшим. В ближайшие 5 лет планируется построить 260 судов. Если эта задача будет успешно реализована, то российское судостроение достигнет новых высот, а для развития торговых отношений с другими странами откроются огромные возможности.

Однако же, задача стоит непростая. Количество построенных за последнее время судов и стремление к их дальнейшему увеличению существенно различаются, и поэтому считается, что данная программа будет определенным вызовом для индустрии. Ведь необходимо выполнить множество сложных задач – замещение импортных комплектующих, привлечение высококвалифицированных специалистов и повышение эффективности производственного процесса.Основная задача – построить как пассажирские, так и грузовые суда. Кроме того, разрабатываются новые условия для лизинга водного транспорта, предлагая низкие ставки и возможность пользования судном до 25 лет.

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Данный проект важен для торговли, его финансирование осуществляется из Фонда национального благосостояния. Учитывая напряженную геополитическую обстановку и смену торговых каналов из Европы в Азию, такой шаг является вполне оправданным. Водное сообщение играет огромную роль в развитии торговых отношений. Например, транспортный коридор «Север - Юг» сегодня проходит в основном по воде, и его объем товарооборота планируется увеличить в два раза к 2025 году и в три раза к 2030 году.

Очевидно, что западные санкции серьезно затронули авиацию, автомобильное и морское сообщение. Новые коридоры взаимодействия с другими странами появляются, а для этого нужны новые суда.

Несмотря на некоторые сложности, власти смело бросают вызов самим себе и намерены выполнить поставленную задачу. Благодаря государственным субсидиям, строительство судов будет завершено, и индустрия судостроения станет стабильной и устойчивой. Этот проект также создаст новые рабочие места и поможет сохранить сильные профессиональные кадры в отрасли. Также развитие кораблестроения улучшит безопасность судоходства и поставит Россию в ряды независимых стран, способных снабжать себя всем необходимым для этой сферы внутренними ресурсами.

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Важно отметить, что развитие кораблестроения принесет пользу не только самим производителям судов, но и компаниям, работающим в связанных с ними отраслях. Главное - поддерживать здоровую конкуренцию между компаниями, что позволит строить суда в сжатые сроки и по приемлемым ценам.

#новости #санкции #санкции запада #рабочие места #судостроение #судоходство #российское судостроение #международная торговля #профессиональные кадры #север - юг
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