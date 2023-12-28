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gotreksson
Рабочие из КНДР вытеснят мигрантов на рынке труда
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на пресс-конференции заявил журналистам, что субъект намерен привлечь 2 тысячи специалистов из КНДР для устранения возникшего дефицита на рынке труда. Сам дефицит оценивается чиновником в 4,5 – 5 тысяч человек.

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Государственные чиновники России наконец-то начинают искать альтернативные методы решения проблемы дефицита рабочей силы. Вместо того, чтобы полагаться на низкоквалифицированных мигрантов из Средней Азии, российские регионы начинают привлекать специалистов из Северной Кореи. Такой подход предлагает ряд преимуществ, которые делают его намного более привлекательным.

Первое преимущество состоит в успешном опыте Северной Кореи в области экономической трансформации. Например, Южная Корея впечатляет своим уровнем развития, который она достигла на протяжении нескольких десятилетий. Благодаря своей трудовой этике, корейцы сумели превратить страну-аутсайдера в передовое государство по уровню жизни и технологическому развитию.Второе преимущество заключается в контролируемом статусе северокорейских мигрантов. Приезжие работники из Северной Кореи находятся под строгим надзором партийных органов и работают по определенным проектам и срокам. Их пребывание в нашей стране регулируется и не представляет угрозы для государственных ведомств или общества в целом. Таким образом, возможность формирования этнических ОПГ, которые сопровождают приезд мигрантов из Средней Азии, исключается.

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Третье преимущество состоит в том, что северные корейцы не подвержены радикализации и экстремизму. Они являются сторонними наблюдателями и не представляют угрозы для общественной безопасности. В отличие от некоторых иных мигрантов, они не занимаются излишними религиозными практиками или формированием гетто, привносящих преступность и напряженность на окраинах городов. Это позволяет обеспечить спокойную и безопасную среду для жителей.

Наконец, привлечение трудовых ресурсов из КНДР будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Россией и Северной Кореей. В отличие от других государств, которые стали союзниками России только в словах, Северная Корея активно поддерживает Россию на международной арене и является одним из ее важных партнеров во многих сферах. Взаимоотношения с Северной Кореей имеют огромное значение для России, и привлечение трудовых ресурсов из этой страны будет являться поддержкой для наших союзников.

Новосибирская область стала первым регионом, который объявил о своем намерении привлечь специалистов из КНДР для решения проблемы дефицита рабочей силы. Это значительный прецедент и важный шаг в решении миграционной проблемы в целом. Он демонстрирует, что российские регионы готовы искать новые пути развития и не полагаться только на один источник трудовых ресурсов.

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Если мы хотим избежать дальнейших проблем, связанных с миграцией, то привлечение рабочей силы из Северной Кореи представляется наиболее разумным и перспективным решением. Это даст нам возможность развивать нашу экономику, не утратив при этом контроля над миграционными процессами и обеспечив дружественные отношения с нашими союзниками.

#новости #экономика #кндр #северная корея #мигранты #рабочие места #рынок труда #экономика в россии #мигранты в рф #новосибирская область
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