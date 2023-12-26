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gotreksson
ЧВК “Вагнер” опубликовала анимационный ролик с намёком на скорое возвращение
Официальные каналы ЧВК “Вагнер” и Евгения Пригожина опубликовали крайне загадочный и интересный анимационный ролик. В ролике уделено внимание крушению самолёта Пригожина, в эпизоде показано, что взрывные устройства, в виде гранат, были кем-то подложены в самолёт. В конце ролика, вдруг, появляется анимированный Евгений Пригожин.

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В сети появился загадочный и захватывающий видеоролик от официальных каналов ЧВК "Вагнер" и его известного лидера Евгения Пригожина (https://t.me/tochkapress/69819). Ролик представляет собой анимацию и, по всей видимости, был создан в Осиповичах, Белоруссия. Но, он несет в себе намеки и на другие события, которые удивляют и заставляют задуматься.Ролик начинается с утверждения о том, что история ЧВК "Вагнер" еще не закончена. Но что это может значить. Ответ на этот вопрос становится явным только в конце видео, когда перед нами появляется анимированная фигура самого Евгения Пригожина.

Очевидно, что ролик намекает на возможное возвращение ЧВК "Вагнер" и возможное "воскрешение" Пригожина. В тексте видеоролика говорится, что "враги боятся гнева и не знают, где в очередной раз появится “ангел гнева”. Эти слова позволяют предположить, что ЧВК "Вагнер" готовится к очередным акциям и возможно, крушение самолета было причиной для их возвращения.

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Украина и Польша фигурируют в ролике в качестве врагов ЧВК "Вагнер". Это может быть намеком на то, что организация снова готова вступить в бой и нанести ответный удар своим противникам. Конечные слова "Пусть все ждут и боятся" являются вызовом врагам России и подтверждением, что ЧВК "Вагнер" вернулась и готова действовать.

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Пока можно сказать наверняка: официальные каналы ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина не безразличны к привлечению внимания общественности. Этот таинственный анимационный ролик не только добавляет загадочности в дела ЧВК "Вагнер", но и поднимает интерес к самой организации и настоящему положению дел.

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