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gotreksson
10 млн россиян уйдут на пенсию в 70 лет или останутся вообще без нее
Ярослав Нилов интервью "Дума ТВ": «Мы видим, какое количество людей сегодня зарегистрировалось в качестве граждан, которые пользуются временным льготным налоговым режимом на профессиональный доход – около 10 миллионов человек. Это востребованная форма. При этом я согласен с теми рисками, которые существуют. Только 3 процента самозанятых граждан самостоятельно формируют свои будущие пенсионные права. Это проблема отложенного времени, когда люди достигнут пенсионного возраста, будучи самозанятыми, они, не имея достаточного количества страховых баллов, просто не смогут получать пенсию, потому как они ее не заработали».

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Пенсионный возраст в России продолжает оставаться болезненной темой среди граждан. Никто не хочет "пахать" до глубоких седин, рискуя не дожить до того момента, когда начнут выплачивать сокровенную и выстраданную пенсию. Но, есть определенная группа людей, которая рискует намного больше остальных. Десять миллионов россиян могут остаться без пенсионных начислений только потому, что не задумываются об отдаленном будущем.С 2019 года почти 10 миллионов россиян стали самозанятыми и начали работать на себя. Но, многие из них не осознают, что отказываясь от работы "на дядю", они фактически лишают себя пенсии. Пенсия гарантирована всем гражданам в России. Однако же, сегодня, если у вас недостаточно трудового стажа и баллов, то пенсию назначат на пять лет позже, чем положено по графику. Иными словами, женщине пенсия будет назначена в 65 лет, а мужчине - в 70 лет, после того, как будет завершен рост пенсионного возраста.

Давайте задумаемся, велики ли шансы дожить до такого возраста. Они крайне малы. Более того, при отсутствии достаточного стажа и баллов, назначается социальная пенсия маленького размера. Даже с учетом доплаты до прожиточного минимума, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать в 2024 году составит всего 13 290 рублей и немного больше в определенных регионах. Это - цена работы "не на дядю". Налоги, уплачиваемые самозанятыми (4-6%), направляются только в региональные бюджеты и в Фонд обязательного медицинского страхования. В Социальный фонд выплата необязательна.

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Самозанятые могут самостоятельно платить взносы в Социальный фонд. Но, как мы уже установили ранее, это не очень выгодно. Вы заплатите больше, чем получите в виде пенсии. Лучше копить на пенсию самим. Но кто это делает, когда тебе 25-30 лет и старость кажется настолько далекой. Ну а в 30-40 когда у тебя дети и их обеспечение кажется самым важным.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обещал пересмотреть вопрос о пенсиях для самозанятых. Он предоставил несколько вариантов решения проблемы.

Во-первых, можно предоставить льготы для взносов в СФР, чтобы мотивировать самозанятых приобретать стаж и накапливать баллы. В настоящее время самозанятые уплачивают только 3% от своего заработка. Во-вторых, можно перераспределить налоги между Социальным фондом, региональными бюджетами и Фондом обязательного медицинского страхования. 

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Пожалуй, самое важное в этой ситуации - осознание необходимости заботы о своей пенсии и понимание последствий отказа от работы "на дядю". Для своего будущего стоит задуматься о том, чтобы начать копить на пенсию уже сейчас, несмотря на молодость и отдаленность старости. Ведь только так можно обеспечить себе достойную жизнь и финансовую независимость в старости. Каждый человек заслуживает достойную пенсию после трудовой деятельности, независимо от того, на кого он работает.

#новости #налоги #пенсии #самозанятые #пенсия #пенсионная реформа #пенсионное обеспечение #пенсионный возраст #самозанятость #самозанятость 2023
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