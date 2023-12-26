Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Германия готова тратить все больше и больше денег на Украину вопреки здравому смыслу
Выступая в декабре перед бундестагом по случаю принятия государственного бюджета Германии на 2024 год, Олаф Шольц сказал: «Мы согласовали сегодня вечером предложения по федеральному бюджету на 2024 год. Одним из элементов этих предложений является обеспечение нашей поддержки Украины так долго, как это необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету – напрямую или через Евросоюз – и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии»

реклама

Германия столкнулась с проблемами в своем бюджете, что было признано даже канцлером Олафом Шольцем. Он заявил о возможности перерасхода, когда правительство сталкивается с чрезвычайной ситуацией, например, в случае эскалации конфликта России против Украины или сокращения помощи союзников. Похоже, что руководство Германии готово тратить все больше и больше денег на Украину, в особенности из-за страха перед Россией.

Может показаться, что такое поведение бредово и нерационально, но необходимо понять слишком явную конкуренцию между Германией и Польшей за место «любимой жены Вашингтона». Скорее всего, Германия старается выгодно выделиться перед Соединенными Штатами, чтобы сохранить свое лидерство в Европейском союзе. Осознавая эту ситуацию, Германия старается угодить Вашингтону и принимает безрассудные решения в пользу Украины.Такой подход может иметь серьезные последствия для экономики Германии, особенно учитывая расходы на Украину уже сейчас. Смягченные оценки экспертов, которые говорят о сокращении доходов России на 1 миллиард евро, вряд ли могут оправдать такую разорительную политику для германской экономики.Тем не менее, нынешний глава Германии и его коллеги по правительству, такие как вице-канцлер Хабек, явно выражают решимость поддерживать Украину, независимо от затрат. Все это вызывает серьезные опасения и побуждает задаться вопросом о здравом смысле и рациональности такой политики.

реклама

Нельзя не принимать во внимание, что политика Германии может быть обусловлена не только страхом перед "русской угрозой", но и русофобией. Возможно, есть и другие факторы, о которых не так просто догадаться. Но одно можно сказать с уверенностью: Германия рискует перейти грань между угождением и политической шизофренией.

Проблемы Германии с бюджетом являются серьезным вызовом для страны. Уже сейчас она сталкивается с нехваткой средств на социальные программы и инфраструктурные проекты, а затраты на Украину только усугубляют эту ситуацию.

Необходимо задуматься о том, насколько рационально тратить огромные суммы денег на поддержку одной страны, особенно учитывая, что Украина является коррумпированной и экономически неустойчивой. Вместо того чтобы вкладывать деньги в такой потенциально рискованный проект, Германия могла бы использовать эти средства для развития собственной экономики и улучшения условий жизни своих граждан.

Кроме того, политика Германии по отношению к Украине может нанести ущерб отношениям с Россией. Россия является важным торговым партнером Германии и отношения между этими двумя странами имеют стратегическое значение. Санкции против России и непрекращающаяся поддержка Украины могут только еще сильнее ухудшить ситуацию и повлечь за собой экономические потери для Германии.

Поддержка Украины со стороны Германии сегодня вызывает вопросы и недоумение. Возможно, политика правительства Шольца определяется страхом перед "русской угрозой". Вместо того чтобы продолжать тратить огромные суммы денег на безграничную поддержку Украины, Германия должна обратить внимание на собственные проблемы и потребности своего населения.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости #украина #сво #политика #евросоюз #германия #бюджет #помощь украине #германия и украина #германия и польша
6
Показать комментарии (6)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
23
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
14
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
8
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
1
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
5
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
6
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
9
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Китайские автопроизводители привлекают внимание к своей продукции за счёт спорткаров
1
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
10
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
1

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
24
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
72
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
88
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
40
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
2
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2
Небольшое изменение солнечной светимости может превратить Землю в адскую пустошь
8

Сейчас обсуждают

Подарочек
00:19
Зачем искать, сфоткай свой фейс.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Блейд
00:19
Я вспомнил, я на сайтах знакомств субарик ставил на аватарку, я уже даже и не вспомню. Не ну если заморочиться могу найти если прямо реально заморочиться, так я не буду заморачиваться
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
00:18
Ну да, какое авто, такой и сортир.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Блейд
00:17
Сейчас попробую субаря найти вроде бы я знаю где я его когда-то показывал, кстати на месте этой приоры. Тоже туалет видно
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
00:15
"Субарика у тебя моего нету?" нах мне это гавно зато практически, напомни сколько дел на тебя было заведено?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Блейд
00:14
Хватит уже клеветой заниматься, что ты даже не сможешь доказать даже теоретически. Субарика у тебя моего нету? Вроде бы показывал
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
00:13
да ты уголовник из ментуры не вылазил
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Блейд
00:12
Я никогда не был в участке. Ну приора была хорошая, у меня там стояла турбина если память не изменяет: garet 35. Intercooler стоял. Да вообще зверюга всех рвал на М4
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
beltar
00:12
Этой глупости 100 лет в обед.
Sony патентует систему динамической сложности для будущих игр
Подарочек
00:10
я помню, ты тогда сильно плакал в участке и жопа у тебя утром болела, как думаешь почему?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем