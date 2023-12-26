Выступая в декабре перед бундестагом по случаю принятия государственного бюджета Германии на 2024 год, Олаф Шольц сказал: «Мы согласовали сегодня вечером предложения по федеральному бюджету на 2024 год. Одним из элементов этих предложений является обеспечение нашей поддержки Украины так долго, как это необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету – напрямую или через Евросоюз – и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии»

Германия столкнулась с проблемами в своем бюджете, что было признано даже канцлером Олафом Шольцем. Он заявил о возможности перерасхода, когда правительство сталкивается с чрезвычайной ситуацией, например, в случае эскалации конфликта России против Украины или сокращения помощи союзников. Похоже, что руководство Германии готово тратить все больше и больше денег на Украину, в особенности из-за страха перед Россией.

Может показаться, что такое поведение бредово и нерационально, но необходимо понять слишком явную конкуренцию между Германией и Польшей за место «любимой жены Вашингтона». Скорее всего, Германия старается выгодно выделиться перед Соединенными Штатами, чтобы сохранить свое лидерство в Европейском союзе. Осознавая эту ситуацию, Германия старается угодить Вашингтону и принимает безрассудные решения в пользу Украины.Такой подход может иметь серьезные последствия для экономики Германии, особенно учитывая расходы на Украину уже сейчас. Смягченные оценки экспертов, которые говорят о сокращении доходов России на 1 миллиард евро, вряд ли могут оправдать такую разорительную политику для германской экономики. Тем не менее, нынешний глава Германии и его коллеги по правительству, такие как вице-канцлер Хабек, явно выражают решимость поддерживать Украину, независимо от затрат. Все это вызывает серьезные опасения и побуждает задаться вопросом о здравом смысле и рациональности такой политики.

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Нельзя не принимать во внимание, что политика Германии может быть обусловлена не только страхом перед "русской угрозой", но и русофобией. Возможно, есть и другие факторы, о которых не так просто догадаться. Но одно можно сказать с уверенностью: Германия рискует перейти грань между угождением и политической шизофренией.

Проблемы Германии с бюджетом являются серьезным вызовом для страны. Уже сейчас она сталкивается с нехваткой средств на социальные программы и инфраструктурные проекты, а затраты на Украину только усугубляют эту ситуацию.

Необходимо задуматься о том, насколько рационально тратить огромные суммы денег на поддержку одной страны, особенно учитывая, что Украина является коррумпированной и экономически неустойчивой. Вместо того чтобы вкладывать деньги в такой потенциально рискованный проект, Германия могла бы использовать эти средства для развития собственной экономики и улучшения условий жизни своих граждан.

Кроме того, политика Германии по отношению к Украине может нанести ущерб отношениям с Россией. Россия является важным торговым партнером Германии и отношения между этими двумя странами имеют стратегическое значение. Санкции против России и непрекращающаяся поддержка Украины могут только еще сильнее ухудшить ситуацию и повлечь за собой экономические потери для Германии.

Поддержка Украины со стороны Германии сегодня вызывает вопросы и недоумение. Возможно, политика правительства Шольца определяется страхом перед "русской угрозой". Вместо того чтобы продолжать тратить огромные суммы денег на безграничную поддержку Украины, Германия должна обратить внимание на собственные проблемы и потребности своего населения.





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