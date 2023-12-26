Гендиректор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников: «по уровню сложности они сопоставимы лишь с единичными залежами на морском шельфе. Ключом к этим запасам стали инновационные цифровые решения в сфере бурения, геонавигации и 3D-моделирования. Начало добычи из сверхтонких оторочек подтверждает профессионализм и высокие компетенции команды «Газпромнефть-Заполярья», мы используем этот опыт и экспертизу при разработке сложных запасов на перспективных месторождениях Западной и Восточной Сибири»

Российская госкомпания "Газпромнефть-Заполярье" продолжает свои инновационные продвижения в нефтегазовой индустрии. На этот раз они приступили к освоению сверхтонкой залежи нефтеоторочки на Песцовом месторождении. Эти запасы являются трудноизвлекаемыми, но благодаря технологиям, разработанным в госкомпании, проблемы с добычей могут быть решены.

Высота нефтяной оторочки составляет всего 4 метра, в то время как обычно эта цифра составляет около 15 метров. Это означает, что добыча требует особого подхода и инновационных решений."Газпромнефть-Заполярье" решила эту сложную задачу с помощью высокотехнологичной 4-ствольной скважины. Которая протянулась на 9,7 километров, из которых 5,7 километров проходят прямо через нефтяную оторочку. Благодаря этому, объем добычи стал в 4 раза выше, чем в других скважинах. "Газпромнефть" уже достигла значительных результатов в разработке нефтяных оторочек. В настоящее время эти запасы составляют уже 20% годового объема добычи компании, и этот процент продолжает расти. Так, Песцовое месторождение содержит около 69,5 млн тонн нефти, 18,5 млн тонн конденсата и 70,2 млрд кубических метров газа. Госкомпания уже установила единицу стабилизации конденсата на 700 тыс. тонн в год.

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В отличие от США, где сланцевая индустрия находится в состоянии падения, наша страна продолжает продвигаться вперед с помощью инновационных технологий. Американские компании не смогли рентабельно добывать сланцевые ресурсы, в то время как "дочка" "Газпрома" добивается успехов в разработке сложно извлекаемых нефтяных запасов. Только за последние 10 лет представители сланцевой отрасли США потратили огромные суммы на разработку, но их усилия не оправдались из-за отсутствия эффективных технологий. Это прекрасно демонстрирует разницу в подходе между Россией и США — первая инвестирует в инновации и науку, а вторая сосредотачивается на массовом производстве и снижении затрат.

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Все эти факты подчеркивают значимость и успехи компании «Газпромнефть-Заполярье» в разработке сложно извлекаемых нефтяных запасов. Сейчас становиться ясно, каких результатов можно достичь, когда инновационные технологии и компетентные специалисты применяются в разработке сложных месторождений.