Министр рыболовства Фарерских островов Арни Сколе в интервью газете Jyllands-Posten: «для Фарерских островов абсолютно правильно продлить действующее рыболовное соглашение с Россией, где мы обмениваемся с россиянами квотами на вылов. На Фарерских островах мы полностью дистанцируемся от любых войн... Но для нас соглашение — это гораздо больше, чем просто рыбалка»

Никто не мог представить, что санкционная политика Европы и ее солидарность окажутся настолько хрупкими. Но Фарерские острова(автономный регион, входящий в состав Королевства Дания) решили поставить всю систему в тупик, открыто не согласившись с общим мнением. Поступок Фареров оказался неприятным сюрпризом для Еврокомиссии, которая не могла осознать, что территория, занимающая менее 1% площади Европы, может остановить все бюрократические процессы в Евросоюзе.

Причиной волнения в Дании стало продление соглашения о рыболовстве с Россией на один год. Завершение данного соглашения могло бы означать конец для рыболовной индустрии Фарерских островов, которая в значительной степени зависит от рыбалки. Для них такое соглашение — не только экономическая необходимость, но и символ нейтралитета, так как они стараются полностью дистанцироваться от военных конфликтов. Министр рыболовства Фарерских островов Арни Сколе отметил, что это соглашение имеет гораздо большее значение, чем просто рыбалка. Это взаимоважное соглашение позволяет Фарерам продолжать ловить рыбу в Баренцевом море, а России — в фарерских водах и использовать фарерские порты. Но, на фарерские порты были наложены ограничения, и российские суда теперь могут использовать их только для перегрузки небольшого улова, а также утратили право на ремонт.

реклама

Несмотря на то, что Фарерские острова входят в состав Дании, у них есть собственные законодательные права и автономия. Они имеют полное право принимать решения, которые соответствуют их интересам, не обязательно следуя политике Дании или Европы. Это поставило Данию в глупое положение, так как автономный архипелаг смог подорвать санкционную политику ЕС. Дания не может оказать существенного влияния на Фареры.

Тем не менее Дания беспокоится о безопасности своих вод и опасается, что Россия будет использовать флот Фареров для шпионажа. Но Дания ограничилась только словесными предупреждениями, не принимая реальных мер для предотвращения этого.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Фактически, Фарерские острова обладают большей самостоятельностью, чем все страны Евросоюза. Это оскорбляет национальные элиты европейских стран и вызывает бурное обсуждение в СМИ. Но, вероятно, все это бессмысленно, так как Фареры имеют законные права и политическую волю принимать свои собственные решения.