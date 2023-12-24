Урал Ведомости:В Екатеринбурге на берегу Визовского пруда планируется построить гигантский небоскреб высотой в 100 этажей. Он будет частью правительственного квартала, куда должны переехать местные власти. Проект планировки территории разработала «Мастерская Генплана».

Екатеринбург, город на Урале, известен не только своей богатой историей и культурным наследием, но и впечатляющей современной архитектурой. Екатеринбург занимает второе место в России по количеству небоскребов высотой более 150 метров, уступая только столичной Москве. Тем не менее в городе реализовано не так много проектов такого масштаба, и самое высокое здание, Iset Tower, имеет высоту 209 метров и занимает 18-е место в стране. Но в будущем Екатеринбург собирается превзойти свои архитектурные достижения. В настоящее время в городе строится деловой квартал «Екатеринбург-Сити», где планируется возведение еще одного небоскреба высотой более 300 метров. Этот проект станет первым сверхвысоким небоскребом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Новый небоскреб в Екатеринбурге будет иметь не только впечатляющую высоту, но и функциональность. В нем планируется разместить областное и городское правительства, которые в настоящее время занимают несколько зданий по всему городу. Предполагается, что такой подход позволит сосредоточить все ведомства и министерства в одном месте, что облегчит взаимодействие и повысит эффективность работы структур.

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Но у проекта есть и те кто в него не верит. Некоторые эксперты относятся к нему с определенной скептической ноткой, особенно касательно финансирования. Ответ на вопрос о том, откуда будут браться инвестиции, остается открытым. Но надежда на успех все равно есть, и если все сложится по плану, строительство нового небоскреба может начаться уже в 2025 году.

Екатеринбург не первый раз предпринимает попытку построить сверхвысокий небоскреб. Ранее УГМК, одна из крупнейших металлургических компаний России, объявила о намерении построить Башню «Екатерина» высотой 300 метров в центре города к 2022 году. Однако этот проект так и не был реализован, как полагает из-за дороговизны проекта.

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Екатеринбург продолжает развиваться и стремиться к новым высотам в своей архитектуре. Если все сложится хорошо, то будущий небоскреб станет новой достопримечательностью города и символом его прогресса.