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gotreksson
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» стартовали в Балтийском море. Проверки всех систем проводятся совместно со сдаточной командной «Адмиралтейских верфей», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Швартовые испытания прошли успешно и позволили провести тщательную проверку навигационных, общекорабельных систем, а также систем гидроакустического комплекса и торпедно-ракетного вооружения. Это важное событие подтверждает высокую готовность подводной лодки «Великие Луки» к дальнейшим испытаниям и эксплуатации.

Проект 677 «Лада» представляет собой новое поколение неатомных подводных лодок и является существенным достижением отечественного судостроения. «Адмиралтейские верфи» являются единственным строителем подводных лодок данного класса. Разработкой судов руководило Центральное конструкторское бюро «Рубин». Помимо «Великих Лук», построены и успешно эксплуатируются подводные лодки «Санкт-Петербург» и «Кронштадт». Строительство двух следующих субмарин проекта «Лада» уже находится в процессе - «Вологда» и «Ярославль». Это безусловно говорит о том, что отечественное судостроение находится на высшем уровне и представляет собой гордость нашей страны.

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Новейшая подводная лодка «Великие Луки» обладает высокой маневренностью и современными технологиями, которые делают ее непревзойденной в своем классе. Ее основное назначение - обеспечение безопасности и защита интересов России в море. Технические характеристики этой подводной лодки впечатляют: длина более 67 метров, полная водоизмещение около 2,5 тысячи тонн, максимальная глубина погружения около 300 метров. Благодаря самым передовым системам, лодка способна выполнять широкий спектр военных задач, а современное вооружение позволяет наносить удары по противнику из-под воды.

Ведь несмотря на прогресс и развитие, подводные лодки продолжают оставаться одним из самых эффективных и невидимых оружий нашего ВМФ. Они способны незаметно проникнуть в воды противника и выполнять важные миссии с минимальным риском. Новейшая подводная лодка «Великие Луки» - яркий пример того, как отечественные разработки выходят на международный уровень и создают конкуренцию для мировых производителей.

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Начало ходовых испытаний подводной лодки «Великие Луки» открывает новую страницу в истории отечественного судостроения и подтверждает высокий уровень развития отечественного военно-морского флота. Мы ждем с нетерпением результатов испытаний и уверены, что «Великие Луки» станет надежным стражем наших морских границ и продолжит служить Родине на благо всей нации.

#новости #подводная лодка #санкт-петербург #балтийское море #лада #военно-морской флот #кронштадт #рубин #великие луки #неатомные подводные лодки
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