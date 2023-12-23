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gotreksson
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
Самое протяженное искусственное сооружение в составе скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень (часть М-12 «Восток») введут в эксплуатацию до конца 2024-го, что позволит запустить движение по бессветофорной автомагистрали от Москвы до Тюмени. Напомним, в декабре этого года дорогу открыли на участке от российской столицы до Татарстана.

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Новый мост через реку Кама в Нижнекамске станет самым протяженным искусственным сооружением в составе строящегося скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Этот проект является важным шагом в развитии автомобильных коммуникаций в России и ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Строительство переправы через Каму началось в конце 2022 года. На отрезке длиной 1,3 км, из которых 792 м - на самой реке, российские специалисты создадут четырехполосную трассу категории "IБ", пять транспортных развязок, одиннадцать путепроводов и десять мостов. Главным из них станет мост через Каму.Новая автомагистраль имеет огромное значение для региона. Открытие обхода Набережных Челнов и Нижнекамска решит несколько задач, включая освобождение дорог Нижнекамска от транзитного трафика, открытие прямого выхода к трассе М-7 для Нижнекамска, разгрузку участка текущей трассы М-7, проходящего через город Челны, а также снижение нагрузки на плотину Нижнекамской ГЭС.

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Сейчас трасса М-7 в Челнах частично совмещена с городскими магистралями, и транзитный трафик создает проблемы для горожан. Новый обход значительно разгрузит городские дороги и улучшит транспортную доступность региона.

Но, появление новой трассы может повлиять на придорожный бизнес в Челнах. Сейчас на участке М-7 работает множество АЗС, автомоек, автосервисов и других предприятий. В то же время, для территорий, через которые пройдет новая дорога, она станет стимулом для открытия новых бизнесов и создания рабочих мест.

Строительство моста через Каму является долгожданным событием для региона. Многие годы местные власти и эксперты выступали за строительство нового моста, который бы разгрузил два существующих объекта на трассе М-7. Но из-за высокой стоимости строительства и необходимости возведения дополнительных сооружений, этот вариант был отклонен. В итоге было принято решение построить мост у Котловки.На данный момент работы по строительству моста находятся на стадии надвижки пролета и выполнены уже более чем на 15%. В процессе работ специалистам приходится сталкиваться с экстремально низкими температурами, что требует адаптации оборудования.

Окончание строительства моста через Каму позволит в будущем запустить движение по бессветофорной автомагистрали от Москвы до Тюмени. Этот проект значительно улучшит транспортную инфраструктуру региона и облегчит передвижение для всех жителей и гостей страны.

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#новости #рабочие места #тюмень #кама #мост #екатеринбург #казань #м-7 #набережные челны #нижнекамск
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