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gotreksson
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
Болгария планирует построить водной маршрут, соединяющий Дунайский порт Русе с портом Варна.

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Этот проект водного маршрута, задуманный задолго до нашего времени, наконец-то может стать реальностью. Идея о соединении Дунайского порта Русе с портом Варна в Черном море возникла еще в позапрошлом веке, но тогда все осталось просто на уровне разговоров. Но, в 1960-е годы, проект был вновь взят с полки и к концу десятилетия уже были представлены варианты трассировки судоходного канала. В 1970-х годах была подготовлена вся необходимая документация, состоящая из десяти томов. Забавно, что начальные работы по проекту велись под грифом "Секретно", и известным он был под кодовым названием "Аспарухов вал-680". Всего в предварительных исследованиях принимало участие порядка 3 тысячи специалистов.Позже власти уже не скрывали своих намерений и официально анонсировали этот проект как национальную идею. Однако из-за финансовых проблем и сложностей технической реализации, идея так и осталась на бумаге. Несмотря на это, попытки возродить проект были предприняты неоднократно.

Имеется ввиду создание водного коридора длинной 192 км, который должен соединить Дунайский порт Русе с портом Варна, расположенным на берегу Черного моря. Реализация этого проекта даст Болгарии независимость от соседней Румынии и позволит осуществлять перевалку грузов между речными и морскими судами непосредственно в болгарском порту, не прибегая к услугам Констанцы.

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Напомним, что связь между Дунайским и Черным морями была установлена через Румынию в конце 1980-х годов. Однако, строительство началось еще в 1948 году, настоятельно рекомендованное Иосифом Сталиным. Вопреки начальным планам, работы были приостановлены в 1950-х годах и возобновлены только в 1976 году. Существующий канал имеет длину около 64 километров.

Болгарский проект превосходит румынский как по масштабам, так и по возможностям. Он включает в себя строительство двух гидроузлов со шлюзами. Водный путь из Русе в юго-восточном направлении пройдет через города Разград и Шумен, используя русла рек Провадийска, Камчия и Русенски Лом.

В 2010-х годах Болгария вела переговоры с Китаем относительно финансирования проекта. Но, мнения на Балканах по данной инициативе были разделены. Одни считали, что строительство канала приведет к развитию территории, упростит грузоперевозки и уменьшит зависимость от Румынии. Другие озабочены негативными последствиями для экологии, которые могут повлиять не только на Болгарию, но и на соседнюю страну. Также некоторые выражали опасения относительно зависимости от азиатских инвесторов.

Кроме того, действующий канал Дунай – Черное море не оправдал ожиданий и стоимость его строительства составила около 2 миллиардов евро. По прогнозам, новый судоходный маршрут через Болгарию будет сложно обеспечить достаточным потоком грузов. Строительство канала вряд ли будет оправдано. Более того, между городами уже существуют автомобильные и железные дороги, реконструкция которых будет дешевле и легче выполнимой задачей.

 В 2023 году два болгарских депутата Европарламента решили возобновить его инициативу. Их предложение было одобрено Транспортным комитетом европарламента, что открыло путь для дальнейших обсуждений.

В настоящее время проект занесен в законодательное постановление и ожидает выражения отношения от государств-членов Евросоюза. При положительном решении, в начале 2024 года будет проведено новое голосование в Европарламенте.Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков заявил, что строительство канала не является приоритетом для страны. Все же, он отметил, что вопрос будет рассмотрен в Совете министров в дальнейшем.

Многие эксперты также высказали свои сомнения относительно реализуемости и целесообразности этой задумки. Известный архитектор Димитр Стефанов считает проект скорее фантастическим, а заявленные цели не оправдывают огромные затраты. Поэтому, он сомневается в возможности открытия нового судоходного маршрута к 2040 году, как было предложено инициаторами проекта.

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Эта идея вызывает интерес на Балканах, пускай и не у всех. Возможно, со временем ей удастся найти свое место среди других транспортных маршрутов и стать элементом развития экономики Болгарии. В конечном итоге решение примут государственные и европейские власти, и только время покажет, сможет ли проект стать реальностью.

#новости #европа #румыния #болгария #сталин #порт #балканы #варна #русе #транспортный маршрут
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