GamesWirtschaft: Австрийский игрок взыскал с Valve свыше $15 тыс., которые потратил на открытие кейсов в CS:GO. Судья классифицировал механику лутбоксов как незаконную азартную игру и обязал компанию возместить ущерб.

Еврорынок видеоигр является непростым местом для издателей. Не только из-за финансовых аспектов, но и из-за разногласий в отношении некоторых игровых механик, которые обычно принимаются без проблем на территории США. Конкретно, споры вокруг лутбоксов ярко демонстрируют эти различия.

Лутбоксы, или коробочки счастья, уже несколько лет привлекают внимание законодателей в странах ЕС. Они представляют собой игровой сервис, в котором игроки могут покупать коробки с рандомными предметами. За небольшую стоимость игрок может получить как ценные предметы для своего персонажа, так и обычную экипировку. Но, еврорегуляторы рассматривают такой алгоритм как азартную игру. В Австрии, например, прошло резонансный судебный процесс, в течение которого геймер сумел победить в споре с компанией Valve.

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В этом конкретном случае, игрок потратил около 14 тыс. евро на коробки со скинами в игре Counter-Strike: Global Offensive. Австрийский суд обязал Valve сделать возврат данной суммы игроку. Принятие такого решения заключается в особенностях местного законодательства, требующего лицензии. У Valve ее нет, поэтому компания вынуждена была вернуть деньги.

Это постановление суда еще не окончательное и Valve может его оспорить, но шансы на успех в данной ситуации остаются не очень высокими. Это наглядно демонстрирует предыдущая практика судов в Австрии.

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Благодаря вынесенным решениям суда, будущие разбирательства с участием Counter-Strike: Global Offensive в евросудах, скорее всего, станут реже. Но это не означает, что Valve перестает торговать кейсами со скинами. Фактически, в конце этого года игра будет заменена на Counter-Strike 2.



Таким образом, европейский рынок видеоигр продолжает привлекать внимание, особенно в отношении спорных игровых механик, таких как лутбоксы. Мы можем ожидать более мало разрешительных судебных решений, а также новых игр, которые займут место старых фаворитов.