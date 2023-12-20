The Economic Times: «Крупнейшая индийская газовая компания GAIL обратилась в Лондонский арбитражный суд на немецкую компанию SEFE с иском о взыскании стоимости недопоставленного газа, в размере $1,87 млрд. А также о возмещении иных убытков, причиненных неисполнением обязательств»

Карма - это всегда неприятная штука, которая не оставляет своих жертв безнаказанными. И немецкий бизнес сейчас это на собственной шкуре ощущает. Все началось после того, как немецкое правительство, возглавляемое Олафом Шольцем, решило национализировать активы российской госкомпании. И эта роковая сделка привела к серьезным проблемам, особенно с Индией.

В 2022 году Германия объявила о национализации энергокомпании Gazprom Germania, которая ранее полностью находилась во владении российской госкорпорации «Газпром». Именно через эту компанию заключались контракты с другими странами, включая Индию. И как оказалось, эта страна была очень недовольна таким ходом событий.

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Крупнейшая газовая компания Индии GAIL решила обратиться в Лондонский арбитражный суд с иском против немецкой компании SEFE на сумму $1,87 млрд за недопоставленный газ и компенсацию за причиненные убытки. Оказалось, что в 2012 году между Gazprom Germania и GAIL был заключен контракт на поставку газа в течение 20 лет, и индийская компания уже внесла предоплату. Но после национализации компания SEFE прекратила поставки в Индию, ссылаясь на сложное геополитическое положение.

Что особенно интересно в этой истории, так это то, что ямальский СПГ, предназначенный для Индии, был продан европейским странам, которые готовы были заплатить за него гораздо больше. И хотя SEFE выплачивала штрафы Индии за непоставку газа, в итоге они получали прибыль, так как в Европе газ продавался по значительно высокой цене.

В марте этого года компания SEFE возобновила поставки газа в Индию, но по другому контракту, который они получили после национализации. Индия все еще считает, что у SEFE остались невыполненные обязательства перед ними.

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Эксперты предсказывают, что суд может обязать SEFE возместить весь ущерб, который понесла индийская GAIL, и уплатить неустойку в размере 20% от стоимости недопоставленного топлива. Немецкий бизнес получил урок о том, что злоупотребление властью и присвоение чужих активов никогда не остается безнаказанным. Из этой истории можно сделать вывод, что карма всегда настигает, рано или поздно.