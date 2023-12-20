"Ведомости": Связанная с девелопером MR Group фирма «Эпсилон» получила 100% долей в компании «Мип-сити», на балансе которой находится земельный участок площадью 0,8 га в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-сити». Сделка была закрыта 16 ноября. На самой площадке планировалось строительство небоскреба One Tower, высота которого должна составить 444 м (110 этажей). Предполагалось, что после завершения работ он станет самым высоким жилым зданием в Европе, а также вторым по высоте в России в целом после «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге (462 м).

Строительство самого высокого жилого здания в Европе, One Tower, началось в 2018 году, но прогресс замедлился после создания котлована. Изначально была запланирована сдача объекта в 2025 году, но ясно, что сроки будут скорректированы. Точную дату возобновления работ и год завершения проекта пока неизвестны. Но несмотря на это, московские власти не намерены отказываться от идеи.

В конце 2023 года компания-застройщик "Мип-сити" была продана фирме "Эпсилон", связанной с крупным девелопером MR Group. Компания ранее входила в структуру холдинга "Мосинжпроект", принадлежавшего московскому правительству на 100%.

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По данным источников, участок площадью 0,8 га, где планируется строительство One Tower, перешел в собственность нового владельца, вероятно, в рамках сделки с мэрией по приобретению одного из корпусов офисного комплекса iCity - 47 тыс. кв. м.

Один из представителей "Мип-сити" заявил, что башня всё равно будет построена, и теперь этим займется "Эпсилон". Эксперты рынка недвижимости считают, что проект остается экономически выгодным, несмотря на увеличение его стоимости. Продажа элитных квартир всё еще происходит активно.

В осенний период 2023 года рынок премиальной недвижимости восстановился до уровня начала 2021 года. По информации KalinkaEcosystem, спрос на премиум жилье в новостройках в этом году возрос на 40% по сравнению с 2022 годом. При сохранении параметров One Tower (высота 442 м, общая площадь более 280 тыс. кв. м, из которых половина будет использована для жилья - 1,6 тыс. квартир), цена проекта около 70 млрд рублей. При этом выручка от продажи квартир превысит затраты примерно в два раза.

Концепция будущей башни была представлена в 2015 году, и изначально она должна была иметь высоту 350 метров. Но позднее на бумаге здание стало выше - 404 м, а затем сообщалось, что его высоту увеличат до 442 м (в некоторых источниках говорилось о 444 м). Рассматривался также вариант 470 м, но план земельного участка предусматривал возведение зданий до 445 м.

Снос старых строений и очистка территории начались спустя три года. В 2019 году будущей башне было присвоено имя One Tower. Тогда заммэра Марат Хуснуллин заявил, что здание станет самым высоким жилым небоскребом в Европе.

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Он также сообщил, что скоро на строительной площадке будет задействовано около 2 тыс. рабочих. Но это не произошло. В 2021 году компания "Мип-сити" объявила конкурс на выбор подрядчика с максимальной ценой контракта в 62 млрд рублей, но все заявки были отклонены по разным причинам.