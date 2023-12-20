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gotreksson
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
Military Watch: «самолеты приняли значительное участие в операции на …, что делает Су-57 единственным истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние боевые испытания в затяжной войне с серьезным противником, включая нанесение воздушных ударов, подавление ПВО и воздушные бои»

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Российский истребитель Су-57, который долгое время оставался "темной лошадкой" авиационной отрасли, наконец доказал свою эффективность, и это вызвало заинтересованность на Западе. Последнее заявление Министерства обороны РФ о передаче эскадрилии Су-57 стало настоящей неожиданностью для Старого Света. В то же время, глава Минобороны продолжает подливать масла в огонь, делая резкие заявления о потенциальном применении истребителя.

Еще несколько лет назад западные эксперты уверяли, что Су-57 значительно уступает другим истребителям 5-го поколения, а российская сторона предпочитала молчать на эту тему. Но ситуация изменилась, и Су-57 начал преуспевать, оставляя после себя нечто большее, чем просто столб дыма.Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов уже год назад объявил о модернизации КнААЗ для увеличения производства Су-57, и вот наконец-то в этом появились первые результаты. Октябрьские новости о передаче эскадрильи Су-57 свидетельствуют о том, что КнААЗ выполнил задачу и готов передать Российскому Минобороны пять или более самолетов.

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Недавно Министерство обороны РФ сделало скандальное заявление. Глава ведомства, Сергей Шойгу, заявил, что Су-57 был успешно использован и доказал свою эффективность в боевых условиях. Он отметил, что этот истребитель обладает высокой степенью защиты от систем противовоздушной обороны, а его вооружение работает безупречно.

Вполне закономерно, что такое заявление вызвало дополнительный интерес со стороны как западных, так и отечественных СМИ. Они начали активно обсуждать Су-57 и его потенциал, отмечая его превосходство над многими американскими истребителями. Но есть и критически настроенные эксперты, которые утверждают, что Россия должна догнать США в области использования беспилотных летательных аппаратов, чтобы быть на шаг впереди.

В то время как западные критики беспокоятся о превосходстве Су-57 над американскими истребителями, производитель представил еще одну интересную разработку. БПЛА уже начинают вводиться в боевой арсенал Су-57, и это открывает новые перспективы воздушных операций. Истребитель будет способен нести несколько дронов на внешних подвесках и осуществлять их управление, что значительно расширит его возможности и даст преимущество перед конкурентами.

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Все эти новости о прогрессе Су-57 распространяются на фоне неудач F-35, и это только подчеркивает превосходство российского истребителя. В то время как западные критики пытаются умалять достижения Су-57, ему удается доказывать свою эффективность и выходить вперед. Индия, которая выбрала американские истребители, может только сожалеть о своем решении. Су-57 продолжает вызывать интерес экспертов и завоевывать славу, и лишь время покажет, насколько успешным станет этот российский истребитель и в какой степени он изменит карту мировой авиации.

#новости #технологии #нато #военные технологии #f-35 #су-57 #ростех #истребитель #military watch #сергей шойгу #сергей чемезов
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