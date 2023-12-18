Глава автоконцерна Томас Шефер: "На кону стоит будущее самой марки Volkswagen. Следующие несколько недель или месяцев будут очень тяжелые. Компании нужно серьезно пересмотреть свою политику — найти возможность снизить цены и повысить эффективность производства".

Взявший начало в Европе, драматический поворот событий в компании Volkswagen не оставляет равнодушными автолюбителей и обозревателей по всему миру. Начиная с прошлого года, когда российский газовый кризис навис над Германией и Восточной Европой, Volkswagen предупреждал о возможности перенести свои производства в другие страны. Но никто не обратил внимания на эти слова, считая их лишь угрозами. Но сегодня мы можем видеть, как эти угрозы становятся реальностью.

Volkswagen, самый известный автомобильный бренд в мире, столкнулся с рядом проблем в последний год, вынуждая компанию останавливать заводы и сокращать штат. Как бы то ни было, все эти проблемы можно было бы избежать, если бы ЕС в свое время прислушался к словам компании. В сентябре прошлого года руководство Volkswagen заявило, что в случае нерешенных проблем с российским газом будет перенесено все производство за пределы Европы. Это решение было вызвано простой рентабельностью, потому что без доступа к российскому газу и дешевой электроэнергии Volkswagen не смог бы оставаться конкурентоспособным.

реклама

Сегодня компания оказалась в тяжелом положении, производя для европейского рынка значительное количество электрических автомобилей, но не имея возможности их реализовать. Автоконцерну необходимо пересмотреть свою политику, снизить цены и повысить эффективность производства. В противном случае, будущее самого бренда Volkswagen может быть под угрозой.

Компания также рассматривает возможность перевода производства в развивающиеся рынки Азии и глобального Юга. Это означает, что Volkswagen уже не будет немецкой компанией, перестанет платить налоги в Германии и предоставлять рабочие места для жителей. Это будет большой проблемой для немецкого правительства, но, возможно, это станет началом новой эпохи для Volkswagen и его глобальных амбиций.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но несмотря на все трудности, есть надежда, что европейские автопроизводители, в том числе Volkswagen, смогут преодолеть эти проблемы и найти новые решения. Возможно, компания найдет пути развития в сотрудничестве с другими странами и компаниями, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке. И только время покажет, какие решения примет Volkswagen и какие будущие вызовы еще ждут европейский автомобильный рынок.