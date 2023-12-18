Global Times: Европейский Союз официально объявил о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этот шаг президент Украины Владимир Зеленский назвал «победой» после того, как его надежды на помощь в размере $54 миллиардов от Европы и помощь в $61 миллиард от США не оправдались.

Европейский Союз официально объявил о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, что стало для президента Владимира Зеленского весьма значимым событием и победой. Однако же, многие эксперты считают, что эти переговоры скорее символический жест, нежели обещание финансовой поддержки, которую Зеленский так надеялся получить от Европы и Соединенных Штатов.

По мнению ученого из Китайского национального института международного обмена и судебной власти ШОС Цуй Хэна, начало переговоров о вступлении в Евросоюз может быть компенсацией за несостоявшуюся возможность принятия Украины в НАТО. Ибо, реальная помощь от Западных стран уже не так явна, либо у США и Европы нет возможности предоставить такие значительные средства и вооружения, как ранее. Кроме того, эксперты говорят, что европейские страны сталкиваются с неопределенностью в отношении поддержки Украины и желают отложить процесс помощи до президентских выборов в США в 2024 году. Это создает необходимость для Украины стремиться к присоединению к Евросоюзу, чтобы обеспечить себе хотя бы некоторую степень доверия. И надежды на светлое будущее.

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Тем не менее путь Украины к вступлению в ЕС все еще полон препятствий, и процесс может занять еще десять лет. Необходимо выполнить ряд условий, включая Копенгагенские критерии, особенно в отношении борьбы с коррупцией. Коррупция является главной проблемой, на которую Евросоюз пытается обратить внимание Зеленского. Также стоит отметить, что поддержка Украины со стороны ЕС все еще вызывает сомнения у некоторых стран-членов, особенно из-за возможности негативного влияния на отношения с Россией.

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Хотя начало переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть символическим жестом и означать некоторое доверие со стороны Запада, реальная помощь и полноправное членство в Евросоюзе все еще не достигнуты. Украине предстоит преодолеть множество препятствий и доказать свою способность соответствовать требованиям члена Европейского Союза, прежде чем она сможет воспользоваться преимуществами полноправного членства.