Спустя примерно три года после старта кампании на Транссибирской магистрали в эксплуатацию ввели очередной крупный объект. На перегоне «Ульручьи – Ковали» (Приамурье) открыли самый длинный тоннель Забайкальской железной дороги (926 м), ставший и одним из крупнейших в России среди аналогичных объектов с двухпутным движением.

15 декабря 2023 года стал днем, который запомнится в истории Забайкальской железной дороги. В этот день был открыт новый Керакский тоннель - самый длинный тоннель на этой железной дороге и один из крупнейших в России. Жители Приамурья и путешественники теперь могут насладиться удобной и безопасной поездкой, открывая для себя прекрасные пейзажи и природу этого уникального уголка страны.

История Керакского тоннеля началась еще в 1910-х годах, когда первые поезда начали курсировать через него. Но, со временем, старый тоннель потерял свою надежность и стал представлять серьезную опасность для пассажиров. В связи с этим скорость поездов на этом участке снижалась до 40 км/ч, что в свою очередь влияло на пропускную способность линии. В 2010 году тоннель был признан аварийным, а последний ремонт проводился еще в 1935 году. На протяжении многих лет РЖД планировали строительство нового тоннеля, и только через семь лет работы наконец начались. За реализацию этого проекта была взята компания "Бамстроймеханизация", которая превратила мечту в реальность. Всего за год удалось выполнить проходку тоннеля с двух сторон, используя различные технические способы. Кроме того, использовалась инновационная технология LVT, которая позволила снизить уровень вибрации и шума внутри тоннеля, обеспечивая комфортную поездку для пассажиров.

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С открытием нового Керакского тоннеля пропускная способность Транссибирской магистрали значительно увеличилась до 153 пар поездов в сутки. Это открывает новые возможности для развития региона и обеспечения эффективного транспортного сообщения между Востоком и Западом России. После реконструкции старого тоннеля он будет использован в качестве вспомогательной штольни, обеспечивая еще большую надежность и эффективность железнодорожной инфраструктуры. Это важное достижение в развитии железнодорожного транспорта в России и открывает новые перспективы для транзитной логистики и экономического развития региона. На протяжении многих лет Транссибирская магистраль служит мощным мотором развития страны, обеспечивая надежные и эффективные железнодорожные связи между Востоком и Западом. И с каждым новым объектом, таким как Керакский тоннель, она продолжает укреплять свою позицию одной из важнейших транспортных артерий России.