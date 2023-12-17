Эту дорогу начали строить в 2010-м, хотя соответствующие планы вынашивали еще во времена СССР. Проект стоимость 520 млрд руб. реализовали в несколько этапов.Менее чем за десять лет было построено 610 км 4-хполосной магистрали технической категории IА, возведено 337 искусственных сооружений и 30 транспортных развязок.

В 2010 году началось строительство долгожданного проекта - Северного обхода Твери, который соединит Москву и Санкт-Петербург. Планы на эту трассу зарождались еще во времена СССР, и вот, наконец, они становятся реальностью. Стоимость проекта оценивается в 520 млрд рублей, и его реализацию осуществили в несколько этапов.

По всей протяженности трассы М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга открыто официальное движение с 2019 года. За меньше чем десять лет было построено 610 км 4-полосной магистрали с расчетной скоростью 150 км/ч. При этом строительство включало возведение 337 искусственных сооружений и 30 транспортных развязок. Но существовал еще недостроенный участок от 149-го до 208-го км, который вынуждал автомобилистов выезжать со скоростной дороги и переходить на федеральную трассу М-10 "Россия" около Твери. Чтобы обеспечить непрерывное сообщение между двумя столицами по М-11, необходимо было проложить еще 59 км севернее указанного города, что включало развязки и съезды, а именно около 70 км.

реклама

Изначально в проекте планировалось привлечь частные инвестиции на 75% от общей стоимости, но возникли сложности в этом вопросе. В итоге, решено было строить обход за счет средств федерального бюджета. Если в начале десятилетия кампания оценивалась в 60 млрд рублей, то ко времени начала работ сумма выросла до 74 млрд рублей, т.е. более 1 млрд рублей за каждый проложенный километр.

Высокая стоимость строительства объясняется, в том числе, необходимостью построения 28 искусственных сооружений, включая мостовой переход через Волгу и два моста через реку Тверцу. В проекте задействовано около 2,8 тыс. человек и почти 850 единиц техники.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Первый отрезок Северного обхода Твери, протяженностью 34 км, со стороны Санкт-Петербурга, планируется открыть до конца текущего года. У автомобилистов появится возможность выехать с М-11 на Р-132 "Золотое кольцо". Весь проект планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2024 году, что наконец-то позволит соединить Москву и Санкт-Петербург без переключения между трассами. Открытие последнего участка "Невы" сократит время путешествия между двумя городами по платной трассе на 60 минут, до 5 часов. Более того, реализация проекта поможет отвести транспортные потоки подальше от Твери, что улучшит экологическую обстановку в городе. Также это способствует развитию новых территорий, включая возможность строительства жилых микрорайонов на правом берегу Волги с социальной инфраструктурой. Все это позволит не только сократить время пути между столицами, но и способствовать развитию региона в целом.