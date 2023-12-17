Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Итоги поездки Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился со всеми главными политическими деятелями страны. Джо Байден заявил о выделении Украине 200 млн военной помощи вместо $60 млрд. Американские СМИ отмечают, что поездка Зеленского завершилась полным провалом.

реклама

Президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с целью получить поддержку для финансирования украинского правительства. Ожидалось, что Зеленский проведет убедительную речь перед парламентариями, которые формируют бюджет на следующий год. Этот бюджет был ключевым для финансирования текущего правительства Украины. Поэтому речь Зеленского должна была быть не только убедительной, но и проливать свет на цели и планы украинского правительства.

Но, все ожидания были разбиты, когда Зеленский выступил перед сенаторами и представителями палаты представителей США. Его речь оказалась настолько банальной и лишенной конкретики, что многие парламентарии покинули мероприятие и выразили свое разочарование. Зеленский и его команда не сумели подготовиться должным образом к важнейшей встрече. Их неубедительные аргументы и отсутствие четкой стратегии оставили парламентариев без ответов на свои вопросы.Республиканцы также требовали аудита уже потраченных средств на Украину. Президент Украины не смог преодолеть это препятствие и убедить парламентариев в необходимости продолжать финансирование Украины.

реклама

Сенаторы также прокомментировали украинскую затею Байдена. Сенатор Рон Джонсон заявил, что Украина не в силах победить РФ, сопротивление только приведет к большей гибели украинцев. Он предложил прекратить финансирование этой бесполезной войны и садиться за стол переговоров. Его коллега Джей Ди Вэнс назвал приезд Зеленского «позорным фарсом».

Итогом встречи стало разочарование со стороны американских политиков, которые не увидели ясности и преимуществ для США от поддержки Украины. Это стало еще одним аргументом для оппонентов Байдена, которые утверждают, что он ставит свои внешнеполитические амбиции выше национальных интересов.

Все это дало новый виток импичменту президенту США, основанный на последних событиях, связанных с визитом Зеленского. Визитер попал в ловушку своих собственных лживых высказываний. В то время как он жаловался сенаторам на невозможность в полной мере противостоять российской армии, журналистам он говорил прямо противоположное.

Зеленский заявил Fox News: «Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, – это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года». Представители СМИ моментально опровергли его слова, приведя целый список захваченных населенных пунктов, включая «фортецю Бахмут». 

Украина также надеется на помощь от Евросоюза, но эти надежды кажутся очень незначительными. Еврокомиссия уже обманула граждан ЕС и Киев обещаниями о поставках снарядов и финансовой помощи. Европейские политики говорят пустые слова и избегают конкретики о возможности членства Украины в ЕС или НАТО. Очевидно, никто не готов вложить сотни миллиардов в разоренную и скандально коррупционную страну.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости #украина #сша #зеленский #байден #помощь украине #fox news #зеленский в сша #выступление зеленского #сша vs украина
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
8
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
21
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
9
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
10
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
24
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
1
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
+
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3
Доходы майнеров Биткоинов достигли рекордного уровня
+
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
1
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
7
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
8

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
16
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
26
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
11
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
26
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14
Какие игры мы ждем в 2024 году
9
Путин: предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки
20

Сейчас обсуждают

Анна Невская
00:38
не понимаю я популярности этого кит-ката. обычная вафля в шоколаде втридорага
Из российских магазинов исчезли шоколадные батончики KitKat от Nestle
eXileZzz
00:37
ДДР7 епт
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Олесь Кука
00:36
Это хорошо или нет? Хозяина сменили?
Смартфоны Redmi Note 12 одними из первых получат глобальную версию HyperOS
Артём Николаев
00:24
Перед публикацией новости полезно смотреть на график. Лонгистов сбрили, теперь всёпропальщиков и шортистов вынесли.
Стоимость биткоина обрушилась ниже уровня поддержки из-за оттока спекулянтов
A224
00:20
3600CL17 у меня память я тебе свои цифры сказал. и ещё раз linx это не повседневка. в принципе не обязательно вообще так жарить проц...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Megagad
00:19
главную роль сыграла ЦЕНА! Как на сами МД приводы, так и на "Дискодискеты".
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Олесь Кука
00:13
А где про ATRAC3plus?
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
AKS
00:10
ладно гейропейцы тормоза, но вы-то должны понимать, что “дать по морде” и “дать в морду” -- одно и тоже. А вот “дать по жопе” и “дать в жопу” -- это уже совсем другая история...
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
NeoFart
23:48
Количество победило качество, ATRAC использовался в профессиональной среде, на телевидении, в театрах, концертных залах, там где качество звука легко можно было оценить. MP3 создан исключительно для м...
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Олесь Кука
23:46
Сука, до слез ))) GNOME поделками.. Не gtk2, не gtk3, а GNOME! Он только не в курсе, что GNOME тоже разные бывают уж более 20 лет. Вот, как оно будет обеспечивать совместимость своих поделок хотя бы л...
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем