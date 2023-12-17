Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился со всеми главными политическими деятелями страны. Джо Байден заявил о выделении Украине 200 млн военной помощи вместо $60 млрд. Американские СМИ отмечают, что поездка Зеленского завершилась полным провалом.

Президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с целью получить поддержку для финансирования украинского правительства. Ожидалось, что Зеленский проведет убедительную речь перед парламентариями, которые формируют бюджет на следующий год. Этот бюджет был ключевым для финансирования текущего правительства Украины. Поэтому речь Зеленского должна была быть не только убедительной, но и проливать свет на цели и планы украинского правительства.

Но, все ожидания были разбиты, когда Зеленский выступил перед сенаторами и представителями палаты представителей США. Его речь оказалась настолько банальной и лишенной конкретики, что многие парламентарии покинули мероприятие и выразили свое разочарование. Зеленский и его команда не сумели подготовиться должным образом к важнейшей встрече. Их неубедительные аргументы и отсутствие четкой стратегии оставили парламентариев без ответов на свои вопросы. Республиканцы также требовали аудита уже потраченных средств на Украину. Президент Украины не смог преодолеть это препятствие и убедить парламентариев в необходимости продолжать финансирование Украины.

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Сенаторы также прокомментировали украинскую затею Байдена. Сенатор Рон Джонсон заявил, что Украина не в силах победить РФ, сопротивление только приведет к большей гибели украинцев. Он предложил прекратить финансирование этой бесполезной войны и садиться за стол переговоров. Его коллега Джей Ди Вэнс назвал приезд Зеленского «позорным фарсом».

Итогом встречи стало разочарование со стороны американских политиков, которые не увидели ясности и преимуществ для США от поддержки Украины. Это стало еще одним аргументом для оппонентов Байдена, которые утверждают, что он ставит свои внешнеполитические амбиции выше национальных интересов.

Все это дало новый виток импичменту президенту США, основанный на последних событиях, связанных с визитом Зеленского. Визитер попал в ловушку своих собственных лживых высказываний. В то время как он жаловался сенаторам на невозможность в полной мере противостоять российской армии, журналистам он говорил прямо противоположное.

Зеленский заявил Fox News: «Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, – это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года». Представители СМИ моментально опровергли его слова, приведя целый список захваченных населенных пунктов, включая «фортецю Бахмут».

Украина также надеется на помощь от Евросоюза, но эти надежды кажутся очень незначительными. Еврокомиссия уже обманула граждан ЕС и Киев обещаниями о поставках снарядов и финансовой помощи. Европейские политики говорят пустые слова и избегают конкретики о возможности членства Украины в ЕС или НАТО. Очевидно, никто не готов вложить сотни миллиардов в разоренную и скандально коррупционную страну.

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