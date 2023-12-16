РИА Новости: ещё семь "атомных" регионов должно в перспективе появиться в России, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в ходе "Примаковских чтений" представил амбициозные планы компании по развитию атомной энергетики в нашей стране. Он рассказал, что в ближайшие годы новые атомные электростанции появятся в 7 регионах страны.

Лихачёв подчеркнул, что корпорация "Росатом" строит стратегию на долгосрочную перспективу и строит планы развития до 2035 года. Согласно планам компании, к 2040 году доля выработки электроэнергии в стране должна составить 25% от всего объёма. Чтобы достичь этой цели, необходимо нарастить атомную генерацию на Урале, продолжить расширение в Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечается, что для этого потребуется возвести около 30 новых энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт и выйти на генерацию 360 миллиардов киловатт-часов. Новые атомные электростанции значительно увеличат атомную энергетическую мощность России в полтора раза. Это связано с тем, что энергоблоки предыдущего поколения будут выводить из эксплуатации в 2030-х годах. Энергетика страны станет более устойчивой и эффективной.

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Гендиректор "Росатома" также высказался о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС. Он заверил, что сегодня нет никаких беспокойств, связанных с их состоянием. Но все же, Лихачёв отметил, что ситуация вокруг станции остаётся напряженной из-за боестолкновений, происходящих в нескольких десятках километров от неё.

Важной новостью также стала поставка второго корпуса реактора АЭС в Курскую область. Этот корпус имеет впечатляющие параметры и способен выдержать сильное землетрясение и прямое попадание большого самолёта. Строительство нового энергоблока планируется завершить уже в первой половине 2024 года, а два из четырех энергоблоков АЭС-2 запустят к 2025 году.

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Похоже, амбициозные планы госкорпорации по развитию атомной энергетики в России обещают сделать нашу страну лидером в этой отрасли. Строительство новых электростанций не только повысит энергетическую безопасность, но и создаст новые рабочие места, а также поспособствует экономическому развитию регионов.