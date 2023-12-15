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gotreksson
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
С 1 января 2024 года будет запущен проект БАС (беспилотные авиационные системы), инициированный лично президентом.

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Наша страна готовится открыть новую отрасль, которая будет иметь огромное значение не только для военной сферы, но и для экономики в целом. Проект БАС (беспилотные авиационные системы) – это уникальный проект по своему масштабу, сложности и уровню финансирования.

В то время как микроэлектроника и автопилоты достигли колоссального прорыва и уже способны автоматически управлять самолетами даже в неблагоприятных условиях, область автономных авиационных систем в России долгое время оставалась малоизученной и мало финансируемой. Однако сейчас Российская Федерация приняла важное решение изменить положение дел.С 1 января 2024 года запускается проект БАС, который был инициирован лично президентом. Включено 5 федеральных проектов, отвечающих за производство новых систем, формирование спроса, создание регуляторов, подготовку кадров и разработку интеллектуальной базы для будущих технологий.
«Основная задача нашего нацпроекта - создание беспилотных аппаратов, которые полностью удовлетворяют потребительский спрос. Сейчас разрабатывается 27 новых типов БПЛА (беспилотные летательные аппараты) различного класса - от сверхлегких до сверхтяжелых – и для каждой специфической области оптимально подходит свой тип БПЛА. Мы стремимся к тому, чтобы вся линейка БПЛА была полностью опирается на отечественные компоненты (двигатель, сервопривод, автопилот, система предупреждения столкновений) и конструктивные элементы (рама, композитные элементы планера, лопасти). Для этого мы планируем запустить ряд НИОКРов (научно-исследовательских работ)»,- отметил Иван Анцев, директор АО «НПП "Радар ммс"».

Согласно документации национально проекта, до 2030 года планируется вложить около 1,5 трлн рублей в развитие гражданских БПЛА. Прогнозируется, что за ближайшие 15 лет количество беспилотников в мире увеличится как минимум в 15 раз, и Россия имеет все шансы стать лидером в этой отрасли.

Кроме того, проект БАС важен для технологического суверенитета России. В будущем планируется развернуть широкомасштабное производство беспилотных систем в стране.
«В последующие годы производство будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и укрепляя технологический суверенитет беспилотной авиации в России. Мы будем снижать импорт компонентов для БАС и самих систем. В 2024 году мы ожидаем выпуск около 18 тыс. гражданских беспилотников, который будет только увеличиваться, достигнув около 30 тыс. единиц к 2030 году»,- отметил Василий Шпак, замглавы Минпромторга.

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Проект БАС имеет огромное значение для будущего страны. Беспилотные системы могут быть использованы во множестве сфер деятельности: наблюдение, доставка грузов, в сельском хозяйстве и производстве, навигация и предотвращение чрезвычайных ситуаций, в строительстве, телекоммуникациях, медицине, предоставление социальных услуг и, конечно, в военной сфере.
«Я думаю, что в будущем у нас появятся маленькие дроны, которые автоматически будут выполнять уборку труднодоступных объектов внутри и снаружи дома (например, шкафы, окна, крыши), а также выполнять функции обеспечения безопасности и другие задачи, такие как подрезка деревьев. Беспилотники могут значительно упростить нашу жизнь и снизить стоимость услуг»,- добавил Иван Анцев, исполнительный директор АО «НПП "Радар ммс"». Ожидается, что инвестиции в нацпроект окупятся уже в первый год его реализации.

#россия #новости #технологии #экономика #бпла #промышленность #инвестиции #президент #президент россии #бас
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