В декабре из украинских хранилищ уже отобрали более 1 млрд кубометров. Рекордные для последних лет объемы идут в Европу и на внутренние нужды и ставят вопрос, что будет делать страна в следующем году без запасов газа.

На Украине идет настоящая газовая гонка: за 11 дней в этом месяце из украинских газохранилищ было отобрано огромное количество газа - 1,05 млрд кубометров. Этот объем сравним с выбранными объемами за весь прошлый месяц, которые составили 1,15 млрд кубометров, по информации "Европейской сети операторов систем передачи газа"(ENTSOG).

Этот газ не только поставляется в Европейские страны, но и используется для удовлетворения внутренних потребностей Украины. Всего в украинских газохранилищах хранится около 11,8 млрд кубометров голубого топлива, из которых 3 млрд находятся в режиме транзитного складирования и являются собственностью европейских трейдеров. С падением температуры эти трейдеры стали активно забирать газ обратно в Евросоюз. Уже за декабрь они реэкспортировали 251,9 млн кубометров газа, согласно информации «Оператора ГТС Украины». Очевидно также, что на самой Украине существует большой спрос на газ, особенно в холодный зимний период. Среднесуточный отбор газа для внутренних потребностей страны в этом месяце уже составляет 72 млн кубометров, что также является рекордным показателем. Прошлой зимой такого рекордного отбора не было. Объемы топлива, скорее всего, идут на электростанции для подачи тепла и электроэнергии в дома украинцев.

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Но, текущие запасы в украинских газохранилищах - всего 9,7 млрд кубометров, при таком темпе использования они исчерпаются уже к марту. Это может спровоцировать падением давления в трубопроводе. Главной проблемой для Банковой теперь становится вопрос, где она будет брать газ начиная с весны для следующего сезона холодов. Существующая добыча внутри страны не покрывает и двух третей потребления, поэтому стране придется искать источники газа далеко за ее границами. Договор с "газпромом" истекающий в 2024 году, украинские власти продлевать не намерены.

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Ситуация с газом становится все более критической для Украины, и ей необходимо принять срочные меры по обеспечению устойчивого снабжения этим важным ресурсом. В противном случае, страна может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшем будущем.