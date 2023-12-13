РБК: Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Речь идет не только о сооружении станции, но и о совместном исследовании Луны.

Москва и Пекин объединяют усилия для создания Международной научной Лунной станции на спутнике Земли. Эта амбициозная идея будет осуществлена в несколько этапов. Вначале партнеры планируют провести предварительные исследования, используя российский космический аппарат "Луна-Глоб" для определения места размещения и безопасной посадки для кораблей.

Второй этап включает создание центра управления станцией и орбитальных модулей для электроснабжения. Затем будет осуществлен запуск пилотируемых миссий и освоение космического объекта. Информация о планах была объявлена 29 ноября 2023 года, и соответствующий документ подтверждает сотрудничество между Российской Федерацией и Китаем в этом проекте. Главными участниками стали "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление, но возможно, к ним присоединятся и другие страны. Идея создания Лунной станции не нова. В прошлом столетии СССР и США вели ожесточенную борьбу за лидерство в этой области. Советская лунная программа под руководством Владимира Павловича Бармина предполагала создание лунной базы "Звезда", которая предусматривала регулярное общение между Землей и Луной. База включала автоматические аппараты и подвижной луноход. Однако рекорды запусков ракеты Н1, разработанной для программы Н1-Л3, оказались неудачными, и проект был отложен. Оказалось, что он слишком дорогой, требующий колоссальных средств - 50 млрд рублей.

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Постепенно планы создания Лунной базы начали появляться и после распада СССР. Россия озвучила планы создания постоянной станции на Луне к 2015 году и промышленной добычи гелия-3 через 5 лет. Но эти идеи так и остались только на бумаге, как и аналогичные программы других стран.

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Создание Международной научной Лунной станции станет важным шагом в исследовании космоса и откроет новые возможности для научных открытий и развития технологий. Этот проект объединит две крупнейшие космические державы и возможно, сможет привлечь и дополнительных партнеров со всего мира. Вместе они смогут сделать значительный прогресс в освоении космического пространства и расширить наше понимание о Вселенной.