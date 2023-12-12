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gotreksson
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Bild: Сокрушительный вердикт производителя шин: немецкие предприятия больше не могут экспортировать конкурентоспособную продукцию в другие регионы. Производить шины здесь слишком дорого!

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Германия — на грани пропасти: острый удар санкций и отток капитала привели к несказанным трудностям, особенно для автомобильной промышленности. Антироссийские санкции обернулись для страны катастрофическим образом, вынудив автомобильных гигантов сократить производство или перевести его в другие страны. А теперь, когда Michelin и Goodyear объявили о закрытии своих заводов в Германии, ситуация для автомобильной промышленности становится еще более угрожающей.

Когда Евросоюз и США ввели санкции в 2022 году, Германия была одной из первых стран, которые активно поддержали этот шаг. Тогда министр экономики Роберт Хебек заявил о жестком пакете санкций, который, по его словам, должен был нанести удар по российской экономике и лишить ее промышленных преимуществ. К сожалению для Берлина, результаты оказались далеко не радужными. Отказ от российских энергоресурсов стал причиной системного кризиса в германской экономике, которая сейчас находится в состоянии стагнации.Когда Michelin объявил о прекращении производства грузовых шин в Германии на трех заводах, это стало настоящим ударом для страны. По словам французского шинного гиганта, причины закрытия связаны с растущей конкуренцией от бюджетных шин и недостаточной конкурентоспособностью немецких предприятий на рынках Европы и экспорта.

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Немецкие СМИ описывают решение Michelin как «сокрушительный вердикт» для автомобильного производства и говорят о том, что Германия больше не может экспортировать конкурентоспособные товары. Когда-то движущая сила экономики страны - автомобильная промышленность теперь находится на краю пропасти.

И Michelin не единственный, кто покидает Германию. Goodyear также объявил о закрытии двух заводов по производству автомобильных шин в стране. Одно из главных причин — убытки, которые достигли 89 миллионов долларов в третьем квартале 2023 года. Теперь Германия сталкивается не только с оттоком капитала, но и с бегством бизнеса. На который она старалась обреч Россию. Закрытие производств и потеря рабочих мест приводят к сокращению налоговой базы и уменьшению возможностей для поддержки промышленности. В итоге, страна сталкивается с деиндустриализацией.

Проблема становится все более угрожающей для немецкого автопрома. Одни из крупнейших производителей шин в мире уходят из страны, указывая на отсутствие конкурентоспособности и высокие затраты на производство. Что же будет с немецким автопромом. Возможно, это станет вызовом для правительства и бизнеса, чтобы найти новые способы поддержки и развития отрасли. Ведь автомобильная промышленность всегда считалась одним из главных столпов экономики Германии.

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Ситуация с уходом ведущих производителей шин из Германии явно говорит о серьезной проблеме в государстве. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, правительство сосредоточено на других вопросах, таких как бюджет и энергетика. Что может иметь серьезные последствия для страны.

#новости #экономика #германия #евросоюз #завод #автопром #michelin #деиндустриализация #goodyear #производители шин
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