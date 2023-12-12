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gotreksson
Сельское хозяйство России нацелено собрать рекордный урожай, уже собрали 151 млн тонн зерна
Дмитрий Патрушев для РИА Новости: "уборочная кампания практически завершена. В частности, урожай собран почти с 98% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Намолочено свыше 151 миллиона тонн зерна в бункерном весе, в том числе почти 99 миллионов тонн пшеницы".

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Сельское хозяйство в России продолжает справляться с поставленными перед ним задачами на удивление хорошо. Мы уже привыкли к тому, что наша страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров зерновых культур. Но, новые данные говорят о том, что мы можем превзойти даже самые смелые ожидания.

В прошлом году был установлен рекордный уровень сбора зерна - 157,7 миллиона тонн. И хотя прогнозы первоначально говорили о сборе не более 123 миллионов тонн, реальные цифры оказались выше всех показателей. В этом году сборы уже приближаются к этому рекордному результату, а сельское хозяйство продолжает приятно удивлять.Высокий уровень сбора зерна приводит к значительному росту экспорта. В прошлом году наша страна экспортировала 60 миллионов тонн зерна, и Россия стала ведущим экспортером пшеницы в мире. Это не только способствует укреплению нашей валюты, но и утверждает Россию в роли стабильного поставщика зерновых на мировом рынке.

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Планы на этот год также впечатляют. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ожидается установка нового рекорда по экспорту, который превысит 65 миллионов тонн. И, сбор зерна - не единственное, чем может гордиться наше сельское хозяйство. Гречиха, к примеру, тоже показала высокие результаты. Это одно из самых высоких в истории значений сбора гречихи - 1,6 миллиона тонн. Обратите внимание, что в прошлом году мы собрали 1,2 миллиона тонн, что уже было внушительным достижением. Стоит также отметить рост выращивания риса. Урожай этой культуры увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом и составил более 1,1 миллиона тонн. Это еще раз подтверждает, что российское сельское хозяйство развивается во всех направлениях и успешно справляется с различными вызовами.

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К концу 2023 года Россия вновь может установить рекордный уровень сбора зерна, продолжая свое победоносное шествие в сельском хозяйстве. Но это необходимо оценить по факту, после окончания уборочной кампании. Высокие результаты сельского хозяйства не только приятно удивляют нас, но и позволяют России быть стабильным и надежным поставщиком продовольствия на мировом рынке.

#россия #новости #экономика #зерно #пшеница #риа новости #рис #дмитрий патрушев #сельское хозяйств #уборочная кампания
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