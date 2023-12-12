Финское правительство наконец осознало свою фатальную ошибку. Закрытие пограничных пунктов с Россией, которое вступило в силу в ноябре текущего года, оказалось смертельным ударом по экономике Финляндии. Всего месяц понадобилось, чтобы в Хельсинки поняли, какую ошибку они допустили.

Согласно информации, полученной из местных СМИ, правительство Финляндии рассматривает возможность открытия пограничных пунктов с Россией уже на этой неделе. Это связано прежде всего с катастрофическим состоянием финской экономики, которая переживает самые тяжелые времена за последние десятилетия. Одной из причин такого состояния является массовый отток российских туристов, которые раньше регулярно посещали Финляндию. Число компаний, связанных с туристической отраслью и объявивших себя банкротами, растет с каждым днем в стране.

Прогноз Евросоюза по ВВП Финляндии в 2023 году - ожидается рост всего на 0,1%. Это катастрофический показатель. Брюссель объясняет такой результат резким снижением туризма, спадом в строительстве, производстве и потреблении. В стране также наблюдается дефицит бюджета. Эксперты из ЕС считают, что причина дефицита связана с увеличением расходов на оборону и строительство защитных сооружений вдоль границ. Один из политологов финской популистской партии, Олли Котро, считает, что членство Финляндии в НАТО является одной из главных ошибок, поразивших страну. Он уверен, что это не увеличивает безопасность Финляндии, а только создает больше напряжения. Котро также отмечает, что обещанный референдум по присоединению к НАТО так и не произошел.

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Раньше граница Финляндии с Россией была обустроена сотнями коттеджей и саун, привлекавших российских туристов на летний и зимний отдых. Финляндия считалась популярным направлением для россиян, предлагая красивые пейзажи, сказочные леса, чистые озера и возможность безопасного и комфортного отдыха. Но закрытие пограничных пунктов с Россией в ноябре 2022 года по официальной причине: угроза пандемии COVID-19 и неконтролируемый приток беженцев, привело к резкому сокращению числа российских туристов. Это имело негативное влияние на экономику Финляндии, особенно на малые и средние предприятия, зависящие от туристического потока.

По данным Финского туристического бюро, количество приезжих из России в 2022 году сократилось на 80%. Это привело к массовым увольнениям и закрытию многих предприятий, работавших в сфере туризма. Также пострадала сфера торговли, так как российские туристы были активными потребителями товаров и услуг в Финляндии.

Один из примеров того, как закрытие пограничных пунктов повлияло на финскую экономику,- горнолыжный курорт Леви, который находится рядом с границей России. Глава курорта, Ятта Схаль заявил, что закрытие границы означает не только потерю доходов, но и утрату привычного клиентского потока. Российские туристы активно посещали Леви и вносили значительный вклад в развитие курорта.

Ситуация на границе начала вызывать обеспокоенность в самом Финляндии. Многие представители бизнес-сообщества, экономисты, политики высказывались в поддержку открытия пограничных пунктов с Россией. Они указывали на несоизмеримые потери, которые несет финская экономика из-за закрытия границы, и на необходимость восстановления туристического потока. В настоящее время финское руководство рассматривает возможность открытия пограничных пунктов с нашей страной уже на этой неделе.

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Сейчас, наблюдается сложная ситуация с финской экономикой, вызванная несколькими факторами, включая закрытие пограничных пунктов с Россией и обсуждение членства Финляндии в НАТО. Открытие границ с Россией может стать первым шагом в направлении восстановления туристического потока и нормализации экономической ситуации в стране.