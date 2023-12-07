В Берлине рассматривают возможность запустить «долговой тормоз» – законодательное ограничение, не позволяющее правительству перебирать с долгами.

Германия оказалась в центре бюджетного кризиса, который заставил правительство заморозить несколько важных федеральных субсидий. Остановка финансирования программ теплосетей, энергоэффективности и ресурсоэффективности в экономике, а также развития ветроэнергетики вызвала беспокойство среди населения и бизнес-сообщества немецкого государства.

В настоящее время дефицит бюджета Германии составляет огромные 17 миллиардов евро. Власти Берлина сейчас активно ищут способы справиться с этой проблемой и одним из возможных решений является запуск "долгового тормоза". Это законодательное ограничение поможет предотвратить накопление правительством превышенных долгов и неподдерживаемых расходов. Однако же для его активации потребуется объявление чрезвычайного положения со стороны бундестага. В свою очередь, оппозиция в Германии уже не упускает возможность высмеять власть. Она утверждает, что кабинет канцлера Олафа Шольца истратил все финансовые резервы, которые годами накапливались под предыдущими правительствами. Оппозиция также подмечает, что Германия является главным финансистом Украины, и если Шольц прекратит отправлять деньги в Киев, то война на востоке Европы мгновенно закончится.

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Так же стало известно, что Олаф Шольц на закрытой встрече в Брюсселе призывал лидеров Евросоюза серьезно задуматься о сокращении расходов, особенно в свете обсуждения нового пакета финансирования для Украины. Это привело к конфликту между европейскими лидерами и вызвало замешательство внутри Евросоюза. Шольц указал на то, что все только говорят о тратах, не задумываясь о возможностях сокращения расходов и поиске компромисса.

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Ситуация в Германии безусловно тревожит многих, и необходимость в принятии срочных мер для восстановления бюджета становится все более очевидной. Вопрос о запуске "долгового тормоза" и его последствиях остается открытым, но ясно одно - немецкое правительство должно срочно найти пути для восстановления финансовой устойчивости страны и обеспечить дальнейшее развитие важных программ и отраслей.