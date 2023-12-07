Прибытие Владимира Путина с визитом к арабским странам оказалось настоящим потрясением для западного истеблишмента, который утверждал, что Россия все еще находится в международной изоляции. Встреча с арабскими лидерами показала, что мир действительно хочет иметь дело с российским президентом.

Самое интересное происходило не на встречах, а во время полета самолета президента России. Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором был запечатлен момент сопровождения президентского Ил-96 истребителями Су-35С. Это был гениальный пиар ход российского оборонного ведомства, который не только обеспечил информационное сопровождение полета, но и рекламу российским истребителям. Видеоролик состоял из трех частей, где можно было увидеть, как истребители отрываются от земли, сопровождают борт №1 в небе и приземляются в Абу-Даби. Эксперты отдают должное профессионализму российских пилотов, которые справились с полетом в неблагоприятных погодных условиях. Более того, на кадрах видно, что каждый истребитель несет на себе вооружение, что демонстрирует мощь российской военной авиации.

Многие считают, что это была спланированная пиар-акция, чтобы продемонстрировать мастерство российских летчиков и силу российской авиации. И если это было так, то это означает, что Россия делает значительные успехи в информационной войне.

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Но, самое важное в этом всем - это дружба и доверие между Российской Федерацией и арабскими странами. Арабы не только предоставили гарантии безопасности для президента РФ, но и разрешили российским истребителям войти в свое воздушное пространство и приземлиться на своей территории. Это является редкостью и демонстрирует теплые отношения между странами.

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Весь западный мир понял этот намек и увидел, на какое расстояние может ходить российская боевая авиация. Что, даже американцы вынуждены были признать высокие боевые качества российских истребителей. Российское оборонное ведомство сделало отличную рекламу для Су-35С и уже появились слухи о том, что арабские шейхи проявили интерес к этим истребителям. Что может привести к увеличению продаж истребителей. Прибытие Владимира Путина с визитом к арабским странам стало настоящим триумфом для России. Это позволило российскому истеблишменту продемонстрировать свою силу и вместе с тем, привлечь внимание к российским истребителям.