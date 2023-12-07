Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) запланировал производство первой партии ГРК-700 «Визир» - безэкипажных морских дронов-камикадзе, заказанных Минобороны, до конца года. Серийный выпуск запланирован на следующий год.

Вдохновением для создания беспилотного ударного катера послужил безэкипажный гидрографический дрон "Визир", который был представлен летом на форуме "Армия2023". Основной функцией беспилотника было патрулирование, разведка и обследование прибрежных зон и дна. Минобороны заинтересовался этим прототипом и поручил КМЗ произвести опытную партию до конца года согласно специальным требованиям.

Кингисеппский машзавод успешно выполнил задание и показал новый образец "Визира" на выставке "Армия-2023", которая прошла в Санкт-Петербурге в конце ноября. Технические характеристики катера остаются секретом, однако некоторые детали уже известны:

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- Боевая нагрузка до 600 кг, включая взрывчатку, полезные грузы, разведывательные и сопровождающие средства.

- Дальность применения составляет 120 миль или 220 км.

- Двигатели мощностью от 150 до 350 л. с.

- Максимальная скорость - 45 узлов или 83,3 км/ч.

- Имеется возможность использования гибридной силовой установки.

Одной из особенностей катера является его низкая высота надводного борта и использование композитных материалов в корпусе, что делает "Визира" максимально незаметным для радиолокации. В ударном варианте этот военный дрон доставляет боевую нагрузку к цели и "погибает" в процессе столкновения, так как представляет собой одноразовую единицу. В связи с этим разработчики сделали его простым и доступным по цене.

Помимо этого, известно, что катер будет производиться в двух вариантах: как одноразовый дрон-камикадзе и как многоразовое судно, которое будет использоваться в качестве транспортного катера, для перехвата вражеских морских дронов, доставки десанта и как носитель воздушного разведывательного дрона.

В случае многоразового варианта "Визира" будет оснащен специальной системой, позволяющей возвращаться на базу. Он также будет использоваться для ликвидации вражеских дронов с помощью ракет, крупнокалиберного пулемета и системы радиоэлектронной борьбы. Управление ГРК-700 может осуществляться с самолетов, вертолетов и даже через другие БПЛА. Один из важных моментов - высокий уровень локализации производства. Он почти достигнут 100%, хотя элементы РЭБ требуют дальнейшего совершенствования.

Их уникальные технические характеристики и функциональность, а также высокий уровень локализации производства делают их весьма привлекательными для заказчиков, в данном случае - Минобороны.

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