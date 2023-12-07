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Вдохновением для создания беспилотного ударного катера послужил безэкипажный гидрографический дрон "Визир", который был представлен летом на форуме "Армия2023". Основной функцией беспилотника было патрулирование, разведка и обследование прибрежных зон и дна. Минобороны заинтересовался этим прототипом и поручил КМЗ произвести опытную партию до конца года согласно специальным требованиям.
Кингисеппский машзавод успешно выполнил задание и показал новый образец "Визира" на выставке "Армия-2023", которая прошла в Санкт-Петербурге в конце ноября.Технические характеристики катера остаются секретом, однако некоторые детали уже известны:
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- Боевая нагрузка до 600 кг, включая взрывчатку, полезные грузы, разведывательные и сопровождающие средства.
- Дальность применения составляет 120 миль или 220 км.
- Двигатели мощностью от 150 до 350 л. с.
- Максимальная скорость - 45 узлов или 83,3 км/ч.
- Имеется возможность использования гибридной силовой установки.
Одной из особенностей катера является его низкая высота надводного борта и использование композитных материалов в корпусе, что делает "Визира" максимально незаметным для радиолокации. В ударном варианте этот военный дрон доставляет боевую нагрузку к цели и "погибает" в процессе столкновения, так как представляет собой одноразовую единицу. В связи с этим разработчики сделали его простым и доступным по цене.
Помимо этого, известно, что катер будет производиться в двух вариантах: как одноразовый дрон-камикадзе и как многоразовое судно, которое будет использоваться в качестве транспортного катера, для перехвата вражеских морских дронов, доставки десанта и как носитель воздушного разведывательного дрона.
В случае многоразового варианта "Визира" будет оснащен специальной системой, позволяющей возвращаться на базу. Он также будет использоваться для ликвидации вражеских дронов с помощью ракет, крупнокалиберного пулемета и системы радиоэлектронной борьбы. Управление ГРК-700 может осуществляться с самолетов, вертолетов и даже через другие БПЛА. Один из важных моментов - высокий уровень локализации производства. Он почти достигнут 100%, хотя элементы РЭБ требуют дальнейшего совершенствования.
Их уникальные технические характеристики и функциональность, а также высокий уровень локализации производства делают их весьма привлекательными для заказчиков, в данном случае - Минобороны.