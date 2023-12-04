Россию часто критикуют за недостаточную газификацию страны, несмотря на то, что она является крупнейшим мировым экспортером природного газа. Согласно данным ОПЕК, Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам природного газа. Это впечатляющие 50,3 тыс. млрд кубометров, что составляет 24% от общего мирового объема. Ну, действительно, пора бы начать использовать эти запасы для обеспечения своих граждан, а не только для экспорта.

Примером положительных трансформаций может служить проект газификации Камчатки, который был подписан Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в этом году. На проект выделено 12 млрд рублей, а срок его реализации ограничен до 2025 года. Кроме того, известно, что на внебюджетные средства будет построена инфраструктура для приема сжиженного природного газа (СПГ) и необходимые газовозы.

Камчатка будет получать газ из проекта "Сахалин-2", второго по величине СПГ проекта в России, предназначенного в основном для экспорта. Но после ухода японцев, президент поручил правительству заняться газификацией Камчатки. Теперь часть СПГ с проекта "Сахалин-2" будет перенаправлена на обеспечение региона. Такое решение является взвешенным и обоснованным. На Камчатке уже имеется система трубопроводов, но собственных запасов газа не хватает. Поэтому планируется доставка СПГ с последующей регазификацией и прокачкой через существующий газопровод. Остается только построить необходимую СПГ-инфраструктуру, чем займется компания "НОВАТЭК".

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Запустив в декабре прошлого года месторождение Ковыкта в Иркутской области, Россия сможет обеспечить газом Иркутскую, Амурскую области и Якутию. Кроме того, магистраль "Сила Сибири-2" будет служить инфраструктурой для Красноярского края. Так что, положительные изменения в газификации страны становятся все более заметными.

Уровень газификации России за последние 30 лет вырос на более чем 30% и на конец 2022 года составил 73,1%. Планируется достичь 83% к 2030 году. Сравнивая это с другими странами, становится ясно, что успехи России в газификации невозможно отрицать. Например, Норвегия, которая всегда была вторым крупнейшим поставщиком газа для Европы после России, имеет всего 0,2% уровень газификации. Разница очевидна.

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Россия продолжает прогрессировать в газификации страны, не отказываясь от экспорта природного газа, который является значительным источником доходов. Пошаговый подход и планомерное развитие позволяют стране решать текущие задачи и обеспечивать внутренние потребности. В итоге газификация становится все более важным фактором для развития страны и повышения уровня комфорта жизни ее граждан.