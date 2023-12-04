«Автодор» воплощает масштабный дорожный проект на юге России, который считается одним из самых ожидаемых и смелых инициатив последних десятилетий. Цель проекта - снять напряжение с перегруженной трассы А-147, которая уже работает на пределе своих возможностей.

На данный момент неизвестно, как будет прокладываться новая трасса. Рассматриваются различные варианты, один из которых представлен на Форуме дорожных инициатив «Автодор» в 2022 году. Согласно этому варианту, трасса начнется в районе Горячего Ключа на М-4 «Дон» и пойдет в сторону Сочи через село Кривенковское. Альтернативный вариант - прокладывать трассу прямо через Джубгу.

Но, любой из вариантов потребует огромных вложений - около 1,5 трлн руб. Строительство будет проходить в сложном рельефе и предполагает много тоннелей. Также необходимо провести мероприятия по предотвращению оползней. Трудность в реализации этой задачи заключается в необходимости использования уникальных инженерных решений, созданных специально для этого проекта. Одним из основных вопросов является финансирование проекта. «Автодор» готов предоставить 525 млрд руб. до 2027 года, а Москва выделит около 230 млрд руб. из федерального бюджета в ближайшие три года.

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Предполагается, что новая трасса будет сдана поэтапно. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, ее открытие ожидается не раньше середины следующего десятилетия. Когда это случится, путь от М-4 «Дон» до Сочи можно будет пройти в три-четыре раза быстрее - всего за 1,5-2 часа. В будущем также планируется связать эту автомагистраль с дорогой в Архыз и Минеральные Воды, которая пройдет через Красную Поляну.

На 2023-2025 годы запланировано 73,5 млрд руб. на строительство обхода Адлера длиной 7,7 км. Заключение контракта на разработку необходимой документации составит 1,6 млрд руб. В 2024 году начнутся работы на этом участке, а движение по новой дороге открыто будет в 2026 году. На данный момент точная трассировка не представлена.

Эта магистраль имеет огромное значение для региона. В настоящее время ежесуточно по этому участку проезжает до 100 тыс. автомобилей, что в два раза превышает возможности дороги. Поэтому строительные работы начнутся именно здесь. Этот проект не только сократит время в пути и разгрузит дорожную сеть, но и сильно повлияет на экономику региона и способствует его развитию.

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Самый долгожданный дорожный проект на юге России воплощается в жизнь. Он представляет огромную ценность для региона и позволит путешествующим отдыхающим достичь Сочи в разы быстрее. Кроме того, проект поможет разгрузить дорогу, повысить экономику и содействовать развитию Краснодарского края. Все ждут с нетерпением открытия этой новой дороги, которая будет являться частью дублера А-147.