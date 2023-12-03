РИА Новости: американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Белого дома.

Журналист Сеймур Херш сделал неожиданное заявление о возможности мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон предлагает Москве оставить за собой занятые территории четырех областей и Крым, в то время как Украина, на землях которой не будет размещаться военная инфраструктура НАТО, станет юрисдикцией альянса.

Хотя мы не можем утверждать, что это предложение действительно существует, слова Херша не могут быть случайностью. Ведь он известен своими антиправительственными взглядами и уже снискал симпатию российского общества своим смелым расследованием о "Северных потоках". Очевидно, что целью такого "вброса" является проверка реакции российской политической элиты на возможность переговоров. Среди этой элиты есть множество западников, которые не уехали и до сих пор занимают высокие посты. Они надеются вернуть все, как было до 2022 года, или по крайней мере, наладить свои отношения с Западом. Но их влияние на военно-политическое руководство минимально, и они лишь могут претендовать на сочувствие по поводу того, что их не признали своими, лишили возможности держать счета в офшорах и имущество в Европе.

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Тем не менее это влияние не играет решающей роли в принятии решений. Странные результаты социологических опросов, которые показывают, что значительная часть населения страны поддерживает переговоры, свидетельствуют о том, что ситуация зависит от формулировки вопроса.

Если обратиться к ситуации с точки зрения США, то им в настоящее время будет выгодно достичь мирного соглашения с Россией. Мировая обстановка становится все более напряженной, появляются новые точки конфликта, начиная от Палестины и заканчивая Тайванем. Внутри страны также существуют противоречия, и исход президентских выборов остается неопределенным. И Россию невозможно победить на поле боя. Поэтому США стремится найти мирное решение, чтобы сосредоточиться на других проблемах.

Задержка в предоставлении помощи украинскому режиму является сигналом для России о намерении США переговорить, и в случае достижения соглашения, сразу же прекратить поддержку. Евросоюз также может оказывать помощь, но без участия США ее значимость сильно снижается. Более того, если надо, Вашингтон готов проявить давление.

Ситуация с точки зрения Москвы совершенно иная. Мы впервые за два года можем действовать с позиции силы. Наша работа принесла результаты и победила стратегию Запада. Но это не значит, что мы уже победили окончательно. Глобалисты могут взяться за новые маневры, чтобы нанести ущерб России. Поэтому необходимо сохранять бдительность и не расслабляться.

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Россия должна использовать текущую ситуацию в свою пользу. Затягивать переговоры, показывать готовность к компромиссу, но только для того, чтобы выиграть время. Каждый день без помощи Украине, каждая недопоставка вооружения уменьшают ее ресурсы и увеличивают российские преимущества.