Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс: «В 2007-2014 годах я неоднократно предупреждал американских чиновников из Министерства финансов, Пентагона и разведывательного сообщества, что чрезмерное использование долларовых санкций приведет к тому, что противники откажутся от доллара, чтобы избежать последствий санкций. Такой отказ привел бы к ослаблению действенности санкций, непредвиденным расходам, наложенным на США, и, в конечном счете, к падению доверия к самому доллару. Эти предупреждения в основном игнорировались. Сейчас мы достигли первой и второй стадий этого прогноза и опасно близки к третьей».

Мир стоит на пороге больших перемен. Особенно ситуация напряженая в финансовой сфере, где самый могущественный символ экономики - американский доллар - начинает терять свою позицию.

Наблюдатели отмечают, что все меньше участников международной торговли используют доллар в своих расчетах. Возможно, существующий миропорядок начинает расшатываться. Прогнозы экспертов становятся все более тревожными, и они предупреждают о более стремительной дедолларизации. Бывший экономист МВФ Стивен Йен, ссылаясь на данные последних лет, отмечает, что доля доллара в мировых валютных резервах снизилась на 11 процентных пунктов с 2016 года. Также эксперты обращают внимание на то, что американский доллар стал сталкиваться с серьезными проблемами. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс еще в 2007-2014 годах предупреждал о последствиях усиления санкционного давления. Он считал, что такая политика только укрепляет страны, которые хотят отказаться от доллара в качестве универсальной валюты. И вот, в 2022 году это произошло. Россия и Китай, например, укрепили свои отношения и достигли рекордного значения товарооборота, при этом обходя использование доллара. Китай заинтересован в российских углеводородах, что подтверждается увеличением объемов российского экспорта.

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Дедолларизация не только ускорила процесс обхода ограничений, но и показала, что другие крупные участники международной торговли все еще заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции. Это послужило сигналом для других стран, что необходимо быстрее отказаться от доллара. Джеймс Рикардс подчеркнул, что санкции 2022 года ускорили дедолларизацию. Лидеры стран прекрасно понимают, что после налаживания отношений с одной страной, могут следовать удары о другой, и поэтому доллар теряет свою привлекательность.

Каждая страна стремится обезопасить себя от подобных проблем в будущем. Они стараются уменьшить влияние США на мировую торговлю и иметь возможность самостоятельно определять условия своих сделок, не подвергаясь вмешательству гегемона Вашингтона. Мир видит, что маховик дедолларизации раскручивается, и это не заслуга нашей страны. Сами США своими действиями подрывают доверие к своей национальной валюте и тем самым лишают ее лидерской позиции в мировой экономике. Ведь альтернативная валюта всегда есть в резерве и используется, когда встает острая необходимость. И если санкционное давление будет продолжаться, рано или поздно мы можем столкнуться с полным отказом от американской валюты.

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Россия и Китай, как две сверхдержавы, показывают всему миру, как должно выглядеть настоящее сотрудничество. В то же время БРИКС расширяется, и необходимость в долларе постепенно снижается. История уже подтвердила правоту Джеймса Рикардса, и кто знает, возможно, скоро нас ждет полный отказ от американской валюты.