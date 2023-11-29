"Интерфакс": В России за неделю показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения вырос к предыдущей неделе на 38,4%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Увеличение заболеваемости отмечено в 82 регионах. По данным штаба, за эту неделю в стране умерли 93 человека с COVID-19.

В Российской Федерации, которая на первый взгляд уже приобрела коллективный иммунитет, снова начинают регистрировать умерших от короновируса. За последнюю неделю число летальных исходов составило 93 человека. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией считает, что перед нами новая разновидность вируса. Заболеваемость стремительно увеличивается, на треть всего за семь дней.

В штабе утверждают, что эпидемия прогрессирует быстрее в 26 регионах страны, включая Москву, по сравнению со средним показателем по стране. Хотя данные о национальной принадлежности погибших пока не были озвучены, некоторые эксперты, такие как член комиссии ООН Игорь Никулин, полагают, что новый штамм вируса может быть искуственного происхождения и специально сконструирован для поражения определенных этнических групп. Он предполагает, что это может объяснить более высокую заболеваемость в европеоидных и славянских группах населения. Список зараженных новым штаммом пока становится все длиннее: исследователи отмечают, что некоторые штаммы вируса более склонны поражать монголоидов, в то время как европейцы и чернокожие африканцы терпят от них менее серьезные последствия, если вообще болеют. Китайские ученые, в свою очередь, обнаружили разновидность, которая агрессивно воздействует на них, но оказывается меньшее воздействие на европейцев. Эти наблюдения вызывают подозрения о возможном лабораторном происхождении вируса.

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Некоторые специалисты предполагают, что заражение новым штаммом может быть осуществлено путем распыления аэрозоля в закрытых помещениях, таких как бизнес-терминалы, или через системы кондиционирования в частных или государственных объектах. Такие методы уже использовались в прошлом, например, в Иране, где распространение вируса было связано с кондиционерами в правительственных кварталах.

К сожалению, мировая пандемия COVID-19 продолжается, несмотря на уверения высокопоставленных чиновников. В августе 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии, однако уже через несколько месяцев заболеваемость снова начала расти в нескольких странах. Было выявлено большое количество новых штаммов, которые распространяются быстрее предыдущих.

В России пока не дано название новому штамму, но рекомендации медработников остаются неизменными. Людям рекомендуется иметь пульсоксиметр дома и мониторировать уровень насыщения крови кислородом. В случае возникновения необычных симптомов или падения уровня кислорода следует немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

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